Нардепу Дмитруку сообщили о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного

Внефракционному нардепу Артему Дмитруку, который, по данным УП, незаконно выехал за границу, сообщили о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного.

Источник: Офис генерального прокурора, ГБР, источники УП, Дмитрук в Telegram

Дословно ОГП: "Генеральный прокурор сообщил о подозрении действующему народному депутату Украины по фактам совершения нападений группой лиц на полицейского и военного, покушения на похищение огнестрельного оружия, причинение потерпевшему средней тяжести телесных повреждений и хулиганстве".

Реклама:

Детали: Офис генпрокурора не называет имени нардепа, но, по данным источников УП, речь идет об Артеме Дмитруке.

По данным следствия, подозреваемый, находясь в Одессе, действуя группой лиц, совершил нападение на сотрудника правоохранительного органа, в связи с выполнением им служебных обязанностей. При этом народный депутат умышленно причинил правоохранителю телесные повреждения и пытался похитить оружие, которое находилось у последнего, говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Действия подозреваемого квалифицированы: по ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 УК Украины – умышленное причинение группой лиц работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей; по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 УК Украины – законченное покушение на похищение огнестрельного оружия группой лиц.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, в другой период времени подозреваемый, находясь в Киеве, во время спора с военным нанес последнему несколько ударов, в частности, в область головы. Согласно заключению эксперта, в результате противоправных действий нардепа потерпевшему причинены средней тяжести телесные повреждения.

Действия подозреваемого квалифицированы: по ч. 1 ст. 122 УК Украины – умышленное причинение средней тяжести телесного повреждения; по ч. 1 ст. 296 УК Украины – грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью.

В ОГП отметили, что подозреваемый вызывается к следователю Государственного бюро расследований для проведения следственных и процессуальных действий: на 10:00 29 августа и на 10:00 30 августа 2024 года.

Сам Дмитрук, комментируя сообщение Офиса генпрокурора, заявил в своем Telegram: "Никакие подозрения мне никто не вручал. А все эти дела – абсолютно сфальсифицированная и выдуманная история".

Обновлено: На уточняющий вопрос УП в Офисе генпрокурора отметили, что письменное уведомление о подозрении народному депутату было направлено почтовой связью в аппарат Верховной Рады, по известным местам жительства и в жилищно-эксплуатационные организации, а затем считается осуществленным 25.08.2024 в соответствии с УПК Украины, о чем внесена отметка в ЕРДР.

Что предшествовало: Как сообщили УП источники в правоохранительных органах, внефракционный народный депутат Артем Дмитрук, который в Украине защищал церковь Московского патриархата, незаконно выехал за границу.

Предыстория: