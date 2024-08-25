Сторонник УПЦ МП нардеп Дмитрук сбежал из Украины – источники

Внефракционный народный депутат Артем Дмитрук, защищавший в Украине церковь Московского патриархата, незаконно уехал за границу.

Источник: информированные источники УП в правоохранительных органах



Детали: Дмитрук незаконно покинул территорию Украины в субботу 24 августа. Кроме того, как сообщают источники, в тот же день нардеп покинул территорию Молдовы и через аэропорт "Кишинев" полетел в Италию (рейс в 17:40 Кишинев - Рим).



Реклама:

В то же время, источники УП в Молдове сообщают, что из Кишинева в Рим нардеп вылетел в воскресенье днем.

По данным, предоставленным источниками УП, последний раз законно Дмитрук пересекал границу Украины с Молдовой в начале 2023 года и до 24 августа 2024 года не уезжал.

информация из молдавской пограничной базы от источников УП в правоохранительных органах Молдовы

В прошлом году 24 января в 19.41 он вернулся в Украину из Молдовы через ЧП "Маяки-Удобное" автомобилем Toyota с государственным номерным знаком и до воскресенья 24 августа за границу не выезжал.

ВИДЕО ДНЯ

Правоохранители сейчас выясняют все обстоятельства незаконного пересечения государственной границы.

"Украинская правда" пыталась связаться с Дмитруком, но его мобильный телефон больше не обслуживается.

Что было раньше: 24 августа Дмитрук в Telegram начал заявлять, будто его планируют задержать и вскоре по месту его проживания в Киеве и Одессе будут проходить обыски.

Кроме того, он заявлял о якобы фейках, что его семья и он в Молдове и украинские спецслужбы требуют, чтобы молдавские – задержали его.

Справка: Дмитрук известен несколькими скандалами. Он был одним из трех "антивакцинаторов", которых называл глава фракции "слуг" Давид Арахамия. Дмитрук был исключен из фракции "Слуга народа" в ноябре 2021 года.

В феврале 2024 года Дмитрук внес залог за монаха Киево-Печерской Лавры иеродиакона УПЦ МП Павла Музычука, задержанного Службой безопасности Украины по подозрению в оправдывании и признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины.

Напомним: