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В Telegram прокомментировали задержание Дурова: Соблюдаем законы ЕС

Катерина ТищенкоВоскресенье, 25 августа 2024, 22:41
В Telegram прокомментировали задержание Дурова: Соблюдаем законы ЕС
иллюстративное фото picture alliance via Getty Images

В Telegram прокомментировали задержание во Франции своего основателя и руководителя Павла Дурова, отметив, что соцсеть соблюдает законы ЕС, а Дурову "нечего скрывать".

Источник: Telegram News

Дословно: "Telegram соблюдает законы ЕС, включая Закон о цифровых услугах – его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется.

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CEO Telegram Павел Дуров не имеет чего скрывать и часто путешествует по Европе.

Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребления этой платформой".

Детали: В соцсети подчеркнули, что "почти миллиард пользователей во всем мире используют Telegram как средство коммуникации и источник жизненно важной информации".

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Там также добавили, что ожидают быстрого решения этой ситуации.

Что предшествовало: Основателя и гендиректора Telegram Павла Дурова задержали в субботу вечером в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. Правоохранительные органы обвинили его в соучастии в наркоторговле, педофилии и мошенничестве из-за отказа администрации мессенджера сотрудничать с властями Франции.

Российское посольство во Франции запросило консульский доступ к Дурову и обвинило французские власти в "уклонении от взаимодействия".

Криптовалюта Toncoin, которую используют в Telegram и соучредителем которой является Павел Дуров, резко снизилась в цене после новости об аресте соучредителя во Франции.

Читайте также: Телеграмма в Париж. За что задержали Павла Дурова

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