Ермак уверен, Зеленский встретится с лидером Китая

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак убежден, что президент Владимир Зеленский встретится с лидером Китая Си Цзиньпином.

Источник: Ермак во время Форума руководителей государственных институтов

Прямая речь: "Почему так важен был этот первый Саммит (мира - ред.)? Мы увидели количество стран, а это более 100 стран, которые поддерживают именно формулу мира президента Зеленского. Это основа для совместного плана. Но президент говорит, что мы готовы слышать все ответственные страны, которые уважают нашу независимость, нашу территориальную целостность, наш суверенитет.

Реклама:

И могу вам сказать, что во время последнего визита премьер-министра Индии Моди он абсолютно четко сказал, что Индия никогда не поддержит ни одно предложение, которое будет включать любой компромисс относительно территориальной целостности Украины. Услышать это от страны-члена БРИКС очень важно...

Рамафоса (Сирил - президент ЮАР) уже был с визитом с лидерами Африканских государств в Украине. Сейчас был Моди. Было несколько встреч в Саудовской Аравии, было несколько встреч с президентом Бразилии... Остается только встретиться нашему президенту с лидером Китая. Но я уверен, что это произойдет. Потому что даже задекларированная позиция Китая, что он занимает нейтральную позицию, она это предусматривает. Потому что мы видели, сколько раз встречался кремлевский диктатор с лидером Китая. Я думаю, что даже для нейтральной позиции это очень необходимо, чтобы состоялась эта встреча. И мы надеемся, что она состоится".

Детали: Ермак также рассказал, что пока не определено место проведения следующего Саммита по украинской формуле мира, однако "было бы знаково, чтобы он состоялся в одной из стран глобального юга".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: