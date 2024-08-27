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Костин о побеге Дмитрука: я возмущен, почему человек как по маслу перешел нелегально госграницу

Александр ШумилинВторник, 27 августа 2024, 13:45
Костин о побеге Дмитрука: я возмущен, почему человек как по маслу перешел нелегально госграницу
Фото: Getty Images

Генеральный прокурор Андрей Костин рассказал, что следствие изучает, каким образом внефракционный народный депутат Артем Дмитрук пересек границу, поскольку к этому могут быть причастны должностные лица различных органов.

Источник: Костин во время Форума руководителей государственных учреждений

Детали: Журналистка спросила, почему подозрение Дмитруку объявили уже после того, как он выехал из Украины. Костин ответил, что "его возмущение больше, чем возмущение общества".

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Прямая речь: "Эта ситуация вызвала много возмущения в обществе. Я вам скажу откровенно, что если бы вы задали мне этот вопрос в воскресенье (25-го августа), то мой ответ вряд ли можно было цитировать. Потому что было бы очень много нецензурных слов. Потому что мое возмущение даже больше, чем возмущение общества...

Почему в этом случае человек как по маслу перешел нелегально государственную границу? Это возмущение я абсолютно разделяю".

Детали: Костин рассказал, что сразу было начато уголовное производство по нелегальному пересечению границы и сейчас ведутся следственные действия. "Мы понимаем, что этот человек пересек государственную границу не самостоятельно, ему кто-то помогал. И возможно среди тех, кто помогал, могут быть должностные лица различных органов. Мы прилагаем все усилия, чтобы их установить", - сказал Костин.

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Дословно: "Сейчас мы установили путь, которым пользовался подозреваемый. Это участок границы с так называемой Приднестровьем. Мы владеем информацией, в какой стране находится этот человек и проверяем эти данные, потому что по нашей информации он путешествует по некоторым странам.

Мы будем принимать все меры для его возвращения в Украину международно-правовыми способами, если он не сделает этого добровольно. У него еще есть возможность явиться на допрос следователя.

Если он не появится, то есть определенные механизмы, которые мы применяем. Это обращение в суд, объявление в розыск и запрос на экстрадицию, если мы установим, в какой стране он будет находиться".

Предыстория:

  • В воскресенье 25 августа стало известно, что внефракционный народный депутат Артем Дмитрук, который в Украине защищал церковь Московского патриархата, незаконно выехал за границу.
  • В Государственном бюро расследований подтвердили, что Дмитрук незаконно пересек границу в Одесской области и попал в Молдову.
  • Генеральный прокурор Андрей Костин 25 августа сообщил о подозрении Дмитруку в участии в нападениях на граждан, в том числе правоохранителя, покушении на похищение огнестрельного оружия и тому подобное.
  • Правоохранители также открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
  • Сам Дмитрук перед выездом заявлял, что ему угрожают и преследуют из-за убеждений.

  

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