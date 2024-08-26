ДБР підтвердило, що нардеп Дмитрук виїхав з України нелегально: мандата його поки не позбавлять
У Державному бюро розслідувань підтверджують, що народний депутат Артем Дмитрук незаконно перетнув кордон на Одещині і потрапив у Молдову.
Джерело: радниця з питань комунікацій ДБР Тетяна Сапьян та перший заступник голови парламентського комітету з питань регламенту та депутатської етики нардеп від "Батьківщини" Сергій Євтушок в ефірі національного телемарафону
Пряма мова Сапьян: "Наразі можемо говорити, що встановлено, що дійсно чинний народний депутат перетнув незаконно і нелегально державний кордон. Ці факти вже встановлені. Якщо говорити про підозру щодо незаконного перетину кордону і депутату безпосередньо, і іншим особам, які, можливо, були причетні до цього правопорушення, поки що зарано".
Деталі: Представниця ДБР зазначила, що дійсно розслідування по Дмитруку велося вже довший час, але вона нагадала, що підозру народним депутатам підписує генеральний прокурор. За даними "Української правди", йдеться про епізод із бійкою в центрі Києва в 2023 році та про епізод із нападом на правоохооронця та спробою заволоіти його зброєю, про який раніше офіційно не повідомлялося.
В свою чергу нардеп Євтушок нагадує, що наразі законних підстав позбавити Дмитрука – немає.
Пряма мова Євтушка: "В цій конкретній ситуації є ряд підстав, визначених Конституцією України, законом України, якими можна позбавляти народного депутата повноважень. Серед підстав - вирок суду, якого станом на сьогодні по Дмитруку ще немає, позбавлення громадянства України, якщо є подвійне громадянство (це повноваження президента України), смерть чи власна заява (про складання мандата –ред.). Станом на сьогодні таких підстав немає".
Деталі: При цьому Євтушок висловив упевненість: якщо зявиться вирок суду, то "парламент очевидно виконає свою місію та позбавить повноважень цього народного депутата".
Передісторія:
- Як повідомили УП джерела у правоохоронних органах, позафракційний народний депутат Артем Дмитрук, який в Україні захищав церкву Московського патріархату, 24 серпня незаконно виїхав за кордон до Молдови, звідки вирушив далі - в Італію.
- Генеральний прокурор Андрій Костін 25 серпня повідомив про підозру цьому чинному народному депутату України в участі у нападах на громадян, у тому числі правоохоронця, замаху на викрадення вогнепальної зброї тощо.
- Правоохоронці також відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
- В Одесі працює слідчо-оперативна група Державного бюро розслідувань, яка проводить слідчі дії в кримінальному провадженні щодо незаконного виїзду за кордон Дмитрука.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що у понеділок 26 серпня збере нараду керівників правоохоронних органів та ще низки структур щодо зрадників і їхньої втечі з України.