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ДБР підтвердило, що нардеп Дмитрук виїхав з України нелегально: мандата його поки не позбавлять

Валентина РоманенкоПонеділок, 26 серпня 2024, 12:24
ДБР підтвердило, що нардеп Дмитрук виїхав з України нелегально: мандата його поки не позбавлять
Артем Дмитрук, фото 048.ua

У Державному бюро розслідувань підтверджують, що народний депутат Артем Дмитрук незаконно перетнув кордон на Одещині і потрапив у Молдову.

Джерело: радниця з питань комунікацій ДБР Тетяна Сапьян та перший заступник голови парламентського комітету з питань регламенту та депутатської етики нардеп від "Батьківщини" Сергій Євтушок в ефірі національного телемарафону

Пряма мова Сапьян: "Наразі можемо говорити, що встановлено, що дійсно чинний народний депутат перетнув незаконно і нелегально державний кордон. Ці факти вже встановлені. Якщо говорити про підозру щодо незаконного перетину кордону і депутату безпосередньо, і іншим особам, які, можливо, були причетні до цього правопорушення, поки що зарано".

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Деталі: Представниця ДБР зазначила, що дійсно розслідування по Дмитруку велося вже довший час, але вона нагадала, що підозру народним депутатам підписує генеральний прокурор. За даними "Української правди", йдеться про епізод із бійкою в центрі Києва в 2023 році та про епізод із нападом на правоохооронця та спробою заволоіти його зброєю, про який раніше офіційно не повідомлялося.

В свою чергу нардеп Євтушок нагадує, що наразі законних підстав позбавити Дмитрука – немає.

Пряма мова Євтушка: "В цій конкретній ситуації є ряд підстав, визначених Конституцією України, законом України, якими можна позбавляти народного депутата повноважень. Серед підстав - вирок суду, якого станом на сьогодні по Дмитруку ще немає, позбавлення громадянства України, якщо є подвійне громадянство (це повноваження президента України), смерть чи  власна заява (про складання мандата –ред.). Станом на сьогодні таких підстав немає".

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Деталі: При цьому Євтушок висловив упевненість: якщо зявиться вирок суду, то "парламент очевидно виконає свою місію та позбавить повноважень цього народного депутата".

Передісторія:

Верховна РадакордонДБР
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