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Из-за последних российских обстрелов соберется Совет Украина-НАТО

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоВторник, 27 августа 2024, 18:47

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг созовет 28 августа заседание Совета Украина-НАТО по просьбе Киева.

Источник: пресс-секретарь генсека Фара Дахлалла, цитирует "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters

Детали: По словам пресс-секретаря, заседание Совета Украина-НАТО в среду состоится на уровне постоянных представителей.

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"Ожидается, что министр обороны Украины Рустем Умеров проинформирует членов Альянса по видеосвязи о ситуации на поле боя и приоритетных потребностях в силах и средствах", - добавила она.

Дахлалла подчеркнула, что заседание состоится после "волны недавних российских ударов по украинскому гражданскому населению и инфраструктуре".

Прямая речь: "Члены НАТО оказали значительную поддержку украинской противовоздушной обороне и они привержены дальнейшему укреплению обороны Украины".

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Предыстория:

  • 26 августа Россия выпустила по Украине 236 средств воздушного нападения, противовоздушная оборона Украины уничтожила 102 ракеты и 99 ударных дронов.
  • В ночь на 27 августа россияне снова атаковали Украину 10 ракетами различных типов и 81 ударным дроном типа "Шахед", пять крылатых ракет и 60 дронов удалось уничтожить.
  • После массированной российской атаки в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель повторно призвал снять все действующие ограничения на использование Украиной западного оружия для ударов по военным целям РФ.

НАТОвойна
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