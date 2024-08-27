Из-за последних российских обстрелов соберется Совет Украина-НАТО

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг созовет 28 августа заседание Совета Украина-НАТО по просьбе Киева.

Источник: пресс-секретарь генсека Фара Дахлалла, цитирует "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters

Детали: По словам пресс-секретаря, заседание Совета Украина-НАТО в среду состоится на уровне постоянных представителей.

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"Ожидается, что министр обороны Украины Рустем Умеров проинформирует членов Альянса по видеосвязи о ситуации на поле боя и приоритетных потребностях в силах и средствах", - добавила она.

Дахлалла подчеркнула, что заседание состоится после "волны недавних российских ударов по украинскому гражданскому населению и инфраструктуре".

Прямая речь: "Члены НАТО оказали значительную поддержку украинской противовоздушной обороне и они привержены дальнейшему укреплению обороны Украины".

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