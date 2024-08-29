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Над Киевом сбили более 10 "Шахедов", над Днепропетровской областью – 5

Ирина БалачукЧетверг, 29 августа 2024, 07:58
Над Киевом сбили более 10 Шахедов, над Днепропетровской областью – 5
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Силы противовоздушной обороны сбили над столицей более 10 российских "Шахедов", 5 вражеских дронов обезвредили над Днепропетровской областью, сообщили представители власти.

Источник: КГВА и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь начальника КГВА Сергея Попко: "На Киев российские беспилотники летели с территории оккупированной Херсонщины и Курской области РФ еще до полуночи, около 23:00. На столицу барражирующие боеприпасы заходили волнами и с разных направлений.

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Воздушная тревога в столице продолжалась более 5 часов. Силами и средствами ПВО было уничтожено более десятка ударных дронов врага (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы)".

Детали: Он напомнил, что обломки сбитых БпЛА упали в трех районах: в Голосеевском (падение обломков на территорию жилой застройки, повреждены окна и двери в многоквартирном доме), Днепровском (падение обломков на территорию жилой застройки, без негативных последствий) и в Деснянском (обломки упали на территорию частного домохозяйства, возник пожар в нежилом строении, который оперативно ликвидировали).

"Информации о пострадавших не поступало", – подытожил Попко.

ВИДЕО ДНЯ

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что ночью защитники неба сбили над областью 5 "Шахедов".

Предыстория:

КиевШахедПВО
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