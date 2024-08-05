ISW: Чтобы использовать F-16, Украина должна уничтожать российскую ПВО

По мнению экспертов Института изучения войны (ISW), для использования F-16, прибывших в Украину, Силам обороны необходимо направлять усилия на поражение вражеской ПВО в российском тылу и на оккупированных украинских территориях с помощью западного дальнобойного оружия.

Источник: ISW

Детали: Украина заявила, что получила первую партию истребителей F-16 американского производства.

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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил 4 августа прибытие самолетов F-16 в Украину.

В связи с этим он особо поблагодарил Данию, Нидерланды и США.

Дословно: "ISW продолжает оценивать, что Украине понадобится значительное количество самолетов F-16, чтобы развернуть их в масштабах, необходимых для успешной интеграции истребителей в более широкую систему противовоздушной обороны.

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Украине также необходимо будет продолжать усилия, направленные на поражение российских средств противовоздушной обороны в российском тылу и на оккупированной территории Украины с помощью предоставленного Западом оружия дальнего радиуса действия, чтобы иметь возможность использовать самолеты F-16".

Детали: Аналитики указывают на то, что российские так называемые военные блогеры отреагировали на прибытие F-16, пытаясь преуменьшить их потенциальные последствия на поле боя - прямо подрывая российские информационные операции, направленные на то, чтобы представить поставки F-16 и других западных систем вооружений как "красную линию", которую нельзя пересекать.

Несколько таких блогеров заявили, что западные и украинские СМИ "раздувают" прибытие F-16, чтобы отвлечь внимание от неудач на поле боя, и многие российские блогеры сразу перешли к обсуждению того, как российские войска начнут нацеливаться на самолеты и уничтожать их.

Комментаторы и официальные лица в российском информационном пространстве часто заявляли, что поставки западных вооружений в Украину являются "красной линией", пересечение которой заставит Россию прибегнуть к ответной эскалации.

Однако, отмечают специалисты, Россия неоднократно доказывала, что ссылки на якобы "красные линии" являются рефлекторной техникой управления, призванной заставить Запад самоустраниться от предоставления Украине дополнительной военной помощи.

С начала войны западные и украинские политики неоднократно пересекали самостоятельно определенные Россией "красные линии", не вызывая значительной реакции со стороны Федерации, что, судя по комментариям российских "военных" блогеров, произойдет и в случае с ответом РФ на поставки самолетов F-16.

Ключевые выводы ISW за 4 августа: