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Путин через Шойгу попросил Иран сдержаннее реагировать на убийство главаря ХАМАС – Reuters

Алена МазуренкоВторник, 6 августа 2024, 17:48
Путин через Шойгу попросил Иран сдержаннее реагировать на убийство главаря ХАМАС – Reuters
ВЛАДИМИР ПУТИН, ФОТО GETTY IMAGES

Правитель России Владимир Путин попросил лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи дать сдержанный ответ на вероятное убийство Израилем лидера ХАМАСа, посоветовав избегать нападений на израильских гражданских.

Источник: Reuters со ссылкой на два высокопоставленных иранских источника

Детали: По словам источников, это послание было передано в понедельник бывшим министром обороны РФ Сергеем Шойгу во время встреч в Тегеране с иранскими чиновниками.

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Источники также сообщили, что Тегеран требовал от Москвы поставки истребителей Су-35 российского производства.

В Москве не дали журналистам комментария, а прокремлевские издания сообщили во вторник, что Шойгу сказал, что он обсуждал убийство лидера ХАМАСа Исмаила Хании во время своего визита в Тегеран.

Два источника, знакомые с этим вопросом, не предоставили дальнейших подробностей о переговорах с Шойгу, который в мае стал секретарем Совета безопасности России.

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Они сказали, что визит Шойгу был одним из нескольких способов, которые Москва использовала, чтобы донести до Ирана необходимость сдержанности и в то же время осудить убийство Хании как "очень опасное убийство", пытаясь предотвратить войну на Ближнем Востоке.

По словам источников, Ближний Восток стоит на пороге большой войны, и те, кто стоит за убийством, пытаются спровоцировать такой конфликт.

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Ближний ВостоквойнаРосcияПутин
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