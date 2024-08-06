Путин через Шойгу попросил Иран сдержаннее реагировать на убийство главаря ХАМАС – Reuters
Правитель России Владимир Путин попросил лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи дать сдержанный ответ на вероятное убийство Израилем лидера ХАМАСа, посоветовав избегать нападений на израильских гражданских.
Источник: Reuters со ссылкой на два высокопоставленных иранских источника
Детали: По словам источников, это послание было передано в понедельник бывшим министром обороны РФ Сергеем Шойгу во время встреч в Тегеране с иранскими чиновниками.
Источники также сообщили, что Тегеран требовал от Москвы поставки истребителей Су-35 российского производства.
В Москве не дали журналистам комментария, а прокремлевские издания сообщили во вторник, что Шойгу сказал, что он обсуждал убийство лидера ХАМАСа Исмаила Хании во время своего визита в Тегеран.
Два источника, знакомые с этим вопросом, не предоставили дальнейших подробностей о переговорах с Шойгу, который в мае стал секретарем Совета безопасности России.
Они сказали, что визит Шойгу был одним из нескольких способов, которые Москва использовала, чтобы донести до Ирана необходимость сдержанности и в то же время осудить убийство Хании как "очень опасное убийство", пытаясь предотвратить войну на Ближнем Востоке.
По словам источников, Ближний Восток стоит на пороге большой войны, и те, кто стоит за убийством, пытаются спровоцировать такой конфликт.
Предыстория:
- Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство в Тегеране лидера ХАМАСа Исмаила Хании.
- По данным Axios, администрация президента США Джо Байдена убеждена, что Иран собирается атаковать Израиль в ответ на убийство Хании и готовится противодействовать этому. По данным CNN, США отправляют авианосную ударную группу, эскадрилью истребителей и дополнительные военные корабли на Ближний Восток.
- По данным Sky News Arabia, Иран планирует атаковать Израиль 12 и 13 августа, в день траура и поста у евреев.
- В то же время Axios со ссылкой на трех американских и израильских чиновников пишет, что вероятный удар Ирана по Израилю в ответ на убийство Гании может произойти в понедельник, 5 августа.