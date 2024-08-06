Путин через Шойгу попросил Иран сдержаннее реагировать на убийство главаря ХАМАС – Reuters

Правитель России Владимир Путин попросил лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи дать сдержанный ответ на вероятное убийство Израилем лидера ХАМАСа, посоветовав избегать нападений на израильских гражданских.

Источник: Reuters со ссылкой на два высокопоставленных иранских источника

Детали: По словам источников, это послание было передано в понедельник бывшим министром обороны РФ Сергеем Шойгу во время встреч в Тегеране с иранскими чиновниками.

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Источники также сообщили, что Тегеран требовал от Москвы поставки истребителей Су-35 российского производства.

В Москве не дали журналистам комментария, а прокремлевские издания сообщили во вторник, что Шойгу сказал, что он обсуждал убийство лидера ХАМАСа Исмаила Хании во время своего визита в Тегеран.

Два источника, знакомые с этим вопросом, не предоставили дальнейших подробностей о переговорах с Шойгу, который в мае стал секретарем Совета безопасности России.

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Они сказали, что визит Шойгу был одним из нескольких способов, которые Москва использовала, чтобы донести до Ирана необходимость сдержанности и в то же время осудить убийство Хании как "очень опасное убийство", пытаясь предотвратить войну на Ближнем Востоке.

По словам источников, Ближний Восток стоит на пороге большой войны, и те, кто стоит за убийством, пытаются спровоцировать такой конфликт.

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