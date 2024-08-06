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Правительство Нигера объявило о разрыве дипломатических отношений с Украиной

Татьяна ОлейникВторник, 6 августа 2024, 23:48
Правительство Нигера объявило о разрыве дипломатических отношений с Украиной
Флаг Нигера. Фото - depositphotos

Африканская страна Нигер разорвала дипломатические отношения с Украиной вслед за Мали.

Источник: Al Arabiya

Детали: Во вторник Нигер объявил, что разрывает дипломатические отношения с Украиной "с немедленным вступлением в силу".

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Это произошло через два дня после того, как Мали обвинила Киев в якобы поддержке действий повстанцев-туарегов, которые недавно разгромили колонну малийских военных и российских наемников ЧВК "Вагнера". Министерство иностранных дел назвало "недальновидным и поспешным" решение переходного правительства Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной и пообещало ответить на политико-дипломатическом уровне.

Напомним:

  • Армия Мали и ее российские союзники понесли потери со стороны повстанцев-туарегов. В субботу туареги из движения CSP-PSD продемонстрировали фото и видео с разбитой колонной ЧВК "Вагнер".
  • Бой произошел в городе Тинзауатен вблизи границы Мали с Алжиром в четверг и пятницу - 25 и 26 июля. Погибли по меньшей мере 20 боевиков "Вагнера", другие же попали в плен.
  • Кроме десятков россиян из "ЧВК Вагнера", убитых или взятых в плен на севере Мали, ликвидирован пропагандист наемников, автор канала Grey Zone.
  • После разгрома десятков россиян из "ЧВК Вагнера" в Мали повстанцы-туареги сфотографировались с украинским флагом.

Африкадипломатические отношения
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