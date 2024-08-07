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Путин пожаловался на "масштабную провокацию" в Курской области со стороны Украины

Станислав ПогориловСреда, 7 августа 2024, 14:48
Путин пожаловался на масштабную провокацию в Курской области со стороны Украины
Владимир Путин фото: Getty Images

Правитель России Владимир Путин на заседании со своим правительством 7 августа прокомментировал якобы обстрел Курской области со стороны Украины, назвал это "провокацией" и заявил, что проведет встречу с силовиками по поводу событий в регионе.

Источник: пропагандисты "РИА Новости"

Детали: Путин пожаловался, что события в области - это "провокация" со стороны Украины. По его словам, ведется "неизбирательная стрельба" из разных видов оружия, в том числе ракетная.

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"Сразу же после нашего совещания у меня будет встреча с руководителями силовых ведомств, министерством обороны, генеральным штабом, ФСБ, имею в виду пограничное направление деятельности Федеральной службы безопасности, и заслушаю очередной доклад коллег по тому, что происходит в Курской области", - пообещал Путин.

Напомним: 

  • Утром 6 августа, исполняющий обязанности губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов заявил о якобы попытке защитников Украины прорваться на территорию региона в Суджанском и Кореневском районах: "Пограничные войска ФСБ и бойцы российской армии не допустили нарушения границы, добавил он и попросил жителей "сохранять бдительность".
  • Российские паблики утром 6 августа начали распространять информацию о боях в приграничье Курской области. Якобы украинские защитники продвигаются в сторону Гончаровки Суджанского района РФ на технике.
  • В то же время добровольческие формирования "РДК" и "Свобода России" об операциях в приграничье с РФ не сообщали.
  • Минобороны РФ сообщило, что к госгранице с Украиной в Курской области выдвигаются резервы российской группировки войск.
  • Военно-аналитический проект DeepState опубликовал фотографии вероятно уничтоженной техники россиян в Курской области.
  • Российские пропагандисты и так называемые "военкоры" заявили, что украинские силы, которые вошли в Курскую область РФ в ночь на 6 августа, закрепились в приграничной зоне. Украинская сторона события в Курской области пока не комментировала.

ПутинРосcиявойнаграница
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