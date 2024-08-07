Путин пожаловался на "масштабную провокацию" в Курской области со стороны Украины

Правитель России Владимир Путин на заседании со своим правительством 7 августа прокомментировал якобы обстрел Курской области со стороны Украины, назвал это "провокацией" и заявил, что проведет встречу с силовиками по поводу событий в регионе.

Источник: пропагандисты "РИА Новости"

Детали: Путин пожаловался, что события в области - это "провокация" со стороны Украины. По его словам, ведется "неизбирательная стрельба" из разных видов оружия, в том числе ракетная.

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"Сразу же после нашего совещания у меня будет встреча с руководителями силовых ведомств, министерством обороны, генеральным штабом, ФСБ, имею в виду пограничное направление деятельности Федеральной службы безопасности, и заслушаю очередной доклад коллег по тому, что происходит в Курской области", - пообещал Путин.

Напомним: