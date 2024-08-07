Правительство РФ начало выделять деньги на переселение из Курской области
Среда, 7 августа 2024, 16:26
Российское правительство решило направить 1,8 млрд рублей (майже 21 млн доларів) на переселение жителей Курской области, куда, по некоторым сообщениям, прорвались украинские войска.
Источник: российское издание "РИА Новости"
Дословно: "Первый вице-премьер правительства РФ Мантуров сообщил, что Минфину дано поручение направить первый транш на 1,8 млрд рублей на переселение жителей в Курской области".
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Напомним:
- Утром 6 августа власти Курской области заявили о якобы попытке украинской армии прорваться на территорию региона в Суджанском и Кореневском районах.
- При этом российские паблики начали распространять информацию о боях в приграничных районах Курской области и о том, что украинские военные продвигаются в Суджанском районе РФ на технике.
- Минобороны РФ сообщило, что к госгранице с Украиной в Курской области выдвигаются резервы российской группировки войск.
- Российские пропагандисты и так называемые "военкоры" заявили, что украинские силы вошли в Курскую область РФ и закрепились в приграничной зоне.
- Украинская сторона события в Курской области пока не комментировала.