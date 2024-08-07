Правительство РФ начало выделять деньги на переселение из Курской области

Российское правительство решило направить 1,8 млрд рублей (майже 21 млн доларів) на переселение жителей Курской области, куда, по некоторым сообщениям, прорвались украинские войска.

Источник: российское издание "РИА Новости"

Дословно: "Первый вице-премьер правительства РФ Мантуров сообщил, что Минфину дано поручение направить первый транш на 1,8 млрд рублей на переселение жителей в Курской области".

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Напомним: