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Правительство РФ начало выделять деньги на переселение из Курской области

Евгений КизиловСреда, 7 августа 2024, 16:26
Правительство РФ начало выделять деньги на переселение из Курской области
Курская область на карте Google

Российское правительство решило направить 1,8 млрд рублей (майже 21 млн доларів) на переселение жителей Курской области, куда, по некоторым сообщениям, прорвались украинские войска.

Источник: российское издание "РИА Новости"

Дословно: "Первый вице-премьер правительства РФ Мантуров сообщил, что Минфину дано поручение направить первый транш на 1,8 млрд рублей на переселение жителей в Курской области".

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Напомним:

  • Утром 6 августа власти Курской области заявили о якобы попытке украинской армии прорваться на территорию региона в Суджанском и Кореневском районах.
  • При этом российские паблики начали распространять информацию о боях в приграничных районах Курской области и о том, что украинские военные продвигаются в Суджанском районе РФ на технике.
  • Минобороны РФ сообщило, что к госгранице с Украиной в Курской области выдвигаются резервы российской группировки войск.
  • Российские пропагандисты и так называемые "военкоры" заявили, что украинские силы вошли в Курскую область РФ и закрепились в приграничной зоне.
  • Украинская сторона события в Курской области пока не комментировала.

Росcиявойнаграница
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