В Курской области ранен известный российский "военкор"-пропагандист – СМИ

Депутат Госдумы Михаил Делягин, а также несколько Z-каналов сообщили о гибели одного из популярнейших в РФ "военкоров" и сотрудника "Всероссийской государственной телерадиокомпании" Евгения Поддубного. Пропагандистское "РИА Новости" впоследствии написало, что "военкор" ранен.

Источник: российское оппозиционное издание The Insider, "РИА Новости"

Детали: По предварительной информации, днем он снимал репортаж в Курской области о боях, ведущихся в Суджанском районе, куда, как сообщается, прорвались украинские войска.

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Обновлено: Позже "РИА Новости" сообщило, что Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области, он находится в местной больнице.

Справка от The Insider: Евгений Поддубный — один из наиболее известных российских "военкоров". Он также является сотрудником ВГТРК и работает военным корреспондентом канала "Россия-1".

Поддубный знаменит крайне оптимистичными репортажами о том, как Россия последовательно все захватывает и захватывает украинские территории. Затем эта информация оказывается ложной.

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В частности, он делал репортаж с аэродрома в Гостомеле, что под Киевом, в первые дни большого вторжения России в Украину.

Напомним: