В Курской области ранен известный российский "военкор"-пропагандист – СМИ
Депутат Госдумы Михаил Делягин, а также несколько Z-каналов сообщили о гибели одного из популярнейших в РФ "военкоров" и сотрудника "Всероссийской государственной телерадиокомпании" Евгения Поддубного. Пропагандистское "РИА Новости" впоследствии написало, что "военкор" ранен.
Источник: российское оппозиционное издание The Insider, "РИА Новости"
Детали: По предварительной информации, днем он снимал репортаж в Курской области о боях, ведущихся в Суджанском районе, куда, как сообщается, прорвались украинские войска.
Обновлено: Позже "РИА Новости" сообщило, что Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области, он находится в местной больнице.
Справка от The Insider: Евгений Поддубный — один из наиболее известных российских "военкоров". Он также является сотрудником ВГТРК и работает военным корреспондентом канала "Россия-1".
Поддубный знаменит крайне оптимистичными репортажами о том, как Россия последовательно все захватывает и захватывает украинские территории. Затем эта информация оказывается ложной.
В частности, он делал репортаж с аэродрома в Гостомеле, что под Киевом, в первые дни большого вторжения России в Украину.
Напомним:
- Утром 6 августа власти Курской области заявили о якобы попытке украинской армии прорваться на территорию региона в Суджанском и Кореневском районах. При этом российские паблики начали распространять информацию о боях в приграничных районах Курской области и о том, что украинские военные продвигаются в Суджанском районе РФ на технике.
- Минобороны РФ сообщило, что к госгранице с Украиной в Курской области выдвигаются резервы российской группировки войск.
- Российские пропагандисты и так называемые "военкоры" заявили, что украинские силы вошли в Курскую область РФ и закрепились в приграничной зоне.
- В среду в Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации.