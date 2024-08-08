МИД ответил Нигеру на разрыв дипотношений: обвинения не выдерживают никакой критики

Министерство иностранных дел заявило, что сожалеет о решении властей африканской страны Нигера разорвать дипломатические отношения, отвергает любые обвинения и подчеркнуло, что подобное решение является жестом солидарности с Россией, которая ведет войну против Украины.

Источник: заявление МИД

Дословно: "В Украине приняли во внимание решение властей Республики Нигер от 6 августа 2024 года разорвать дипломатические отношения с Украиной. Приведенные в заявлении представителя правительства этой страны обвинения в адрес Украины не выдерживают никакой критики, являются безосновательными и такими, которые не соответствуют действительности".

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Детали: Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Украина решительно отвергает любые обвинения в свой адрес в якобы "поддержке ею международного терроризма, нарушении Устава ООН и международного права".

Также Украина исходит из того, говорится в заявлении, подобное решение является жестом "солидарности" с теми, кто выбрал путь на сближение с Российской Федерацией, которая уже более двух лет ведет полномасштабную войну против Украины.

В МИД подчеркнули, что Россия дестабилизирует международную безопасность и политическую ситуацию, распространяет хаос и конфронтацию во всех уголках мира, включая Африканский континент.

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"Обидно, что власти Нигера приняли решение о разрыве дипломатических отношений с Украиной, не проведя никаких расследований инцидента в Мали и не предоставив никаких доказательств, которые бы касались причин такого шага", - подчеркнули в МИД.

В то же время, заявили в МИД, в Украине искренне настроены и в дальнейшем развивать со всеми государствами Африки взаимовыгодные отношения на основе равенства, невмешательства во внутренние дела, уважения суверенитета и территориальной целостности стран в международно признанных границах и неуклонного соблюдения международного права, целей и принципов устава ООН.

Напомним: 6 августа телеканал Al Arabiya сообщил, что африканская страна Нигер разорвала дипломатические отношения с Украиной вслед за Мали "с немедленным вступлением в силу". Это произошло через два дня после того, как Мали обвинила Киев в якобы поддержке действий повстанцев-туарегов, которые недавно разгромили колонну малийских военных и российских наемников ЧВК "Вагнера".

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