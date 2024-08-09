ISW: Действиями в Курской области украинские войска смогли достичь оперативной неожиданности

Аналитики Института изучения войны предполагают, что отсутствие согласованной реакции России на украинское вторжение в Курскую область и скорость продвижения свидетельствуют о том, что украинские войска смогли достичь оперативной неожиданности.

Источник: ISW

Детали: Украинская трансграничная механизированная наступательная операция в Курской области, начавшаяся 6 августа, продолжается в рамках украинских оперативных усилий на территории России.

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Дословно: "ISW не будет давать оценок относительно намерений этой украинской операции, чтобы не поставить под угрозу оперативную безопасность Украины".

Детали: Как отмечают аналитики, Кремль почти наверняка будет пытаться вернуть российскую территорию в Курской области, которую захватили украинские войска, и остановить украинскую активность, поскольку значительное продвижение Украины вглубь России стало бы стратегическим ударом по многолетним усилиям правителя России Владимира Путина, направленным на закрепление нарративов так называемых "российской стабильности, безопасности и геополитического возрождения".

ISW предполагает: если российские сообщения о ситуации в Курской области являются точными, и если российское военное командование воспринимает ситуацию так, как ее описывают российские источники, то военное командование РФ имеет ряд вероятных способов действий (ИСД), которые оно может применить в ответ на украинскую операцию в Курской области.

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Российское военное командование может решить использовать имеющихся призывников, ФСБ, Росгвардию и другие нерегулярные силы, уже развернутые в районе международной границы, чтобы оттеснить украинские войска и защититься от украинской операции в Курской области.

Оно может решить использовать существующую Северную группировку войск, развернутую вдоль российско-украинской границы, для реагирования на украинское наступление.

Военное командование РФ может решить передислоцировать оперативные резервы, накопленные для запланированного наступления летом 2024 года, и/или относительно лучше обеспеченные и более боеспособные передовые подразделения в Курскую область из других частей фронта.

Российское военное командование может пытаться сохранить силы, которые сейчас находятся в Курской области, но может передислоцировать туда значительное количество авиации и ударных подразделений, пытаясь улучшить способность России отвоевать территорию.

Дословно: "Путин, вероятно, считает, что он должен реагировать на угрозу гражданскому населению, чтобы заверить российскую общественность в том, что ситуация под контролем, и избежать значительного внутреннего недовольства".

Детали: В обзоре отмечается, что украинские официальные лица пока не комментируют непосредственно операцию, которая продолжается в Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 8 августа, что Россия "принесла войну в Украину" и должна "почувствовать, что она сделала", в ответ.

Дословно: "Отсутствие согласованной реакции России на украинское вторжение в Курскую область и скорость продвижения украинских войск указывает на то, что украинские войска смогли достичь оперативной неожиданности вдоль границы с Россией".

"Как российские, так и украинские войска пытались достичь оперативной неожиданности в течение последних полутора лет боевых действий из-за частичной прозрачности поля боя в Украине.

Способность Украины достичь оперативной неожиданности подчеркивает, что широкая визуальная и сенсорная прозрачность, которую установили обе стороны, не означает полной прозрачности поля боя, и что воюющие стороны в Украине могут использовать неопределенность относительно оперативных намерений для достижения эффекта неожиданности".

Детали: Аналитики напоминают, что ISW уже оценивал, что российские войска не смогли усвоить полученные уроки о трудностях механизированных маневров на предполагаемом прозрачном поле боя в Украине.

Однако, похоже, что Украина учится и адаптируется к этому аспекту поля боя, учитывая ее способность достичь очевидной оперативной неожиданности в данном случае.

Ключевые выводы ISW за 8 августа: