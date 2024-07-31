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Экс-нардеп Деркач стал одним из кандидатов в российский Совет Федерации

Татьяна ОлейникСреда, 31 июля 2024, 18:50
Экс-нардеп Деркач стал одним из кандидатов в российский Совет Федерации
Андрей Деркач фото с его Facebook

Бывший народный депутат Украины Андрей Деркач, который сбежал из страны и находится в розыске, стал одним из кандидатов в российский Совет Федерации от Астраханской области.

Источник: движение "ЧЕСНО", пропагандистский российский сайт "ТАСС"

Детали: Российские СМИ сообщили, что губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в случае победы на предстоящих выборах главы региона предлагает в Совет Федерации РФ экс-депутата Верховной Рады Украины Андрея Деркача. В соответствующем документе указано, что он имеет российское гражданство и проживает в Астрахани.

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Напомним: В 2023 году НАБУ и САП направили в суд дело в отношении Деркача в государственной измене и незаконном обогащении. В частности, он должен был дискредитировать Украину на международной арене, ухудшать дипломатические отношения с Соединенными Штатами и мешать интеграции Украины в Евросоюз и НАТО.

Следствие установило, что он получил не менее $567 тысяч от правоохранительных и разведывательных органов РФ за подрывную деятельность против Украины.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • В августе 2021 года Совет нацбезопасности и обороны ввел персональные экономические ограничительные санкции против народного депутата Андрея Деркача.
  • Ранее против Деркача ввели санкции США: за его попытки повлиять на выборы президента Америки в 2020 году. По информации США, Деркач более десяти лет был активным российским агентом.
  • 24 июня 2022 года СБУ заявила, что разоблачила агентурную сеть ГУ Генштаба РФ, которая должна была помогать врагу в захвате Украины, в которую входил Деркач. По данным следствия, нардеп курировал создание ряда частных охранных предприятий в разных областях, чтобы использовать эти структуры для быстрого захвата Украины.
  • СБУ нейтрализовала сеть в начале войны, задержав бывшего помощника нардепа Игоря Колесникова.
  • В январе 2023 года Президент Владимир Зеленский лишил Андрея Деркача украинского гражданства.

Темы: Верховная РадаРосcия
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