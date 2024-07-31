Бывший народный депутат Украины Андрей Деркач, который сбежал из страны и находится в розыске, стал одним из кандидатов в российский Совет Федерации от Астраханской области.

Источник: движение "ЧЕСНО", пропагандистский российский сайт "ТАСС"

Детали: Российские СМИ сообщили, что губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в случае победы на предстоящих выборах главы региона предлагает в Совет Федерации РФ экс-депутата Верховной Рады Украины Андрея Деркача. В соответствующем документе указано, что он имеет российское гражданство и проживает в Астрахани.

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Напомним: В 2023 году НАБУ и САП направили в суд дело в отношении Деркача в государственной измене и незаконном обогащении. В частности, он должен был дискредитировать Украину на международной арене, ухудшать дипломатические отношения с Соединенными Штатами и мешать интеграции Украины в Евросоюз и НАТО.

Следствие установило, что он получил не менее $567 тысяч от правоохранительных и разведывательных органов РФ за подрывную деятельность против Украины.

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