Экс-нардеп Деркач стал одним из кандидатов в российский Совет Федерации
Бывший народный депутат Украины Андрей Деркач, который сбежал из страны и находится в розыске, стал одним из кандидатов в российский Совет Федерации от Астраханской области.
Источник: движение "ЧЕСНО", пропагандистский российский сайт "ТАСС"
Детали: Российские СМИ сообщили, что губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в случае победы на предстоящих выборах главы региона предлагает в Совет Федерации РФ экс-депутата Верховной Рады Украины Андрея Деркача. В соответствующем документе указано, что он имеет российское гражданство и проживает в Астрахани.
Напомним: В 2023 году НАБУ и САП направили в суд дело в отношении Деркача в государственной измене и незаконном обогащении. В частности, он должен был дискредитировать Украину на международной арене, ухудшать дипломатические отношения с Соединенными Штатами и мешать интеграции Украины в Евросоюз и НАТО.
Следствие установило, что он получил не менее $567 тысяч от правоохранительных и разведывательных органов РФ за подрывную деятельность против Украины.
Что предшествовало:
- В августе 2021 года Совет нацбезопасности и обороны ввел персональные экономические ограничительные санкции против народного депутата Андрея Деркача.
- Ранее против Деркача ввели санкции США: за его попытки повлиять на выборы президента Америки в 2020 году. По информации США, Деркач более десяти лет был активным российским агентом.
- 24 июня 2022 года СБУ заявила, что разоблачила агентурную сеть ГУ Генштаба РФ, которая должна была помогать врагу в захвате Украины, в которую входил Деркач. По данным следствия, нардеп курировал создание ряда частных охранных предприятий в разных областях, чтобы использовать эти структуры для быстрого захвата Украины.
- СБУ нейтрализовала сеть в начале войны, задержав бывшего помощника нардепа Игоря Колесникова.
- В январе 2023 года Президент Владимир Зеленский лишил Андрея Деркача украинского гражданства.