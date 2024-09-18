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Беларускі Гаюн: Беларусь и Россия готовятся к совместным военным учениям "Запад-2024"

"Украинская правда"Среда, 18 сентября 2024, 17:10
Беларускі Гаюн: Беларусь и Россия готовятся к совместным военным учениям Запад-2024
Иллюстративное изображение: Фото: Getty Images

Российские военные уже начали подготовку к совместным стратегическим военным учениям с Беларусью "Запад-2024". 

Источник: белорусский мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" в Telegram

Детали: Проект сообщает, что в начале сентября делегация Вооруженных сил РФ посетила Минск для рекогносцировки (визуальное изучение мест размещения войск во время учений - ред).

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Последние учения "Запад-2021" состоялись в сентябре 2021 года на 14 полигонах в Беларуси и России. В них приняли участие 2500 российских военнослужащих.

Напомним: 

БеларусьРосcия
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