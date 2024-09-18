Беларускі Гаюн: Беларусь и Россия готовятся к совместным военным учениям "Запад-2024"
Среда, 18 сентября 2024, 17:10
Российские военные уже начали подготовку к совместным стратегическим военным учениям с Беларусью "Запад-2024".
Источник: белорусский мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" в Telegram
Детали: Проект сообщает, что в начале сентября делегация Вооруженных сил РФ посетила Минск для рекогносцировки (визуальное изучение мест размещения войск во время учений - ред).
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Последние учения "Запад-2021" состоялись в сентябре 2021 года на 14 полигонах в Беларуси и России. В них приняли участие 2500 российских военнослужащих.
Напомним:
- Глава ГУР Кирилл Буданов в ноябре 2021 года отмечал, что масштабные российские военные учения "Запад-2021" показали возможности Москвы одновременно перебрасывать более 3500 военнослужащих воздушно-десантных и специальных операций.
- Летом министр обороны Беларуси Виктор Хренин сделал заявление, что его страна присоединилась ко второму этапу учений российских военных по применению нестратегического ядерного оружия.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в августе заявил, что ему кто-то якобы советует отвернуться от России и стать на сторону Украины в борьбе против агрессора.