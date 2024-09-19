Рахманин: Генштаб не рассчитывает на возвращение мужчин призывного возраста из-за границы

Народный депутат от партии "Голос" Сергей Рахманин считает, что возвращение военнообязанных украинцев из-за границы маловероятно, поскольку большинство тех, кто хотел защищать страну уже приехали, а остальные будут пытаться избежать мобилизации.

Источник: член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью "Украинской Правде"

Детали: Рахманин отметил, что этот вопрос сложный из-за международных соглашений, к которым Украина присоединилась, и без желания этих стран пойти нам навстречу решить проблему будет крайне трудно.

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Нардеп подчеркнул, что в Генштабе не верят в возможность привлечь этих мужчин в Вооруженные силы, даже если будет принято какое-то политическое решение.

Прямая речь: "Буду откровенным, я общался с представителями Генерального штаба, и они не очень рассчитывают на этих людей. Они не верят в то, что их удастся привлечь в Вооруженные силы, даже если будет принято какое-то политическое решение. Я думаю, что на сегодня это больше разговоры, чем реальная перспектива."

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"Все, кто хотел защищать Украину, уже приехали из-за границы. Те, кто не приехал, и не приедут, они найдут возможность уклониться от этого."

Детали: Он также отметил, что, возможно, стоит сосредоточиться на коммуникации с этой группой граждан через диаспору, дипломатов и иностранных политиков, которые поддерживают Украину, хотя сам Рахманин относится к этому с определенным скептицизмом.

Предыстория: