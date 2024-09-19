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Россияне минируют дамбы вокруг Белгорода, готовясь осуществить провокации – ОТГ "Харьков"

"Украинская правда"Четверг, 19 сентября 2024, 17:42
Россияне минируют дамбы вокруг Белгорода, готовясь осуществить провокации – ОТГ Харьков
Белгородское водохранилище. Фото: Google Earth

Российские войска активно минируют дамбы в районе Белгорода, вероятно, готовясь к провокациям, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в экологических и гуманитарных последствиях.

Источник: спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев в Telegram

Детали: По его словам, россияне не только активно строят фортификационные сооружения вокруг Белгорода, но и активно минируют гидросооружения общего и специального назначения.

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Прямая речь: "Это можно расценить как "закладку" на будущее – если, например, ситуация резко изменится и россиянам придется взрывать дамбы затормозить продвижение Сил обороны Украины, а можно предположить и то, что РФ готовит провокации на гидротехнических сооружениях, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в экологических и гуманитарных последствиях"

Детали: Саранцев отметил, что такие действия могут быть использованы для мобилизации населения РФ и отвлечения внимания от внутренних проблем страны. Подрыв гидросооружений может вызвать масштабные наводнения, затопление населенных пунктов и экологические катастрофы.

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