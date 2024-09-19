Россияне минируют дамбы вокруг Белгорода, готовясь осуществить провокации – ОТГ "Харьков"
Российские войска активно минируют дамбы в районе Белгорода, вероятно, готовясь к провокациям, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в экологических и гуманитарных последствиях.
Источник: спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев в Telegram
Детали: По его словам, россияне не только активно строят фортификационные сооружения вокруг Белгорода, но и активно минируют гидросооружения общего и специального назначения.
Прямая речь: "Это можно расценить как "закладку" на будущее – если, например, ситуация резко изменится и россиянам придется взрывать дамбы затормозить продвижение Сил обороны Украины, а можно предположить и то, что РФ готовит провокации на гидротехнических сооружениях, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в экологических и гуманитарных последствиях"
Детали: Саранцев отметил, что такие действия могут быть использованы для мобилизации населения РФ и отвлечения внимания от внутренних проблем страны. Подрыв гидросооружений может вызвать масштабные наводнения, затопление населенных пунктов и экологические катастрофы.
Предыстория:
- В августе Россия анонсировала создание новых группировок войск для защиты Белгородской области на фоне провала обороны Курской области.
- Вооруженные силы Украины пересекли российско-украинскую границу вблизи города Суджа Курской области 6 августа 2024 года.
- 27 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала операции в Курской области России, Украина взяла в плен 594 вражеских солдата и контролирует более 100 населенных пунктов, или 1294 кв км.
- По словам президента Владимира Зеленского, такие действия имеют целью создать буферную зону, чтобы помешать российским военным операциям против Украины.
- Правитель России Владимир Путин упорно продолжает преуменьшать результаты успешной украинской операции на Курщине, пытаясь всячески убедить российское общество, что контроль ВСУ территорий РФ якобы ничего не значит.