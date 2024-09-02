Лубинец получил более 1,6 тысячи обращений граждан о нарушении их прав со стороны ТЦК

За первые восемь месяцев 2024 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец получил более 1,6 тысячи обращений граждан о нарушениях их прав работниками ТЦК. За весь 2023 год их общее количество почти втрое меньше – 561.

Источник: ответ секретариата омбудсмена на запрос "Украинской правды", обнародованный в статье "Война все спишет? Как правоохранители (не)наказывают работников ТЦК за превышение полномочий"

Дословно из ответа на запрос: "К уполномоченному Верховной Рады по правам человека в 2023 году с сообщениями о нарушении прав работниками ТЦК и СП поступило 561 обращение граждан. За период с 1 января 2024 по 13 августа 2024 – 1634 обращения".

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Фото "Украинской правды"

Детали: За первое полугодие 2024 года к омбудсмену поступило 1 190 соответствующих обращений, что в шесть раз больше, чем за аналогичный период 2023 года, когда граждане отправили 198 таких писем.

Кроме этого, Лубинец получает устные обращения на личном приеме граждан, через "горячую линию", а также на встречах с семьями военнопленных и пропавших без вести.

Дословно из ответа на запрос: "Таким образом, учитывая указанное, общее количество обращений граждан Украины к уполномоченному Верховной Рады по правам человека в неделю составляет 150 и более".

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