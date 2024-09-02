Лубинец получил более 1,6 тысячи обращений граждан о нарушении их прав со стороны ТЦК
За первые восемь месяцев 2024 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец получил более 1,6 тысячи обращений граждан о нарушениях их прав работниками ТЦК. За весь 2023 год их общее количество почти втрое меньше – 561.
Источник: ответ секретариата омбудсмена на запрос "Украинской правды", обнародованный в статье "Война все спишет? Как правоохранители (не)наказывают работников ТЦК за превышение полномочий"
Дословно из ответа на запрос: "К уполномоченному Верховной Рады по правам человека в 2023 году с сообщениями о нарушении прав работниками ТЦК и СП поступило 561 обращение граждан. За период с 1 января 2024 по 13 августа 2024 – 1634 обращения".
Детали: За первое полугодие 2024 года к омбудсмену поступило 1 190 соответствующих обращений, что в шесть раз больше, чем за аналогичный период 2023 года, когда граждане отправили 198 таких писем.
Кроме этого, Лубинец получает устные обращения на личном приеме граждан, через "горячую линию", а также на встречах с семьями военнопленных и пропавших без вести.
Дословно из ответа на запрос: "Таким образом, учитывая указанное, общее количество обращений граждан Украины к уполномоченному Верховной Рады по правам человека в неделю составляет 150 и более".
Предыстория:
- 24 мая в одном из территориальных центров комплектования на Закарпатье умер военнообязанный, сообщалось, что ведется проверка.
- 5 мая на территории Саксаганского ТЦК в Кривом Роге в результате внезапного резкого ухудшения состояния здоровья умер военнообязанный.
- 23 апреля Закарпатский областной ТЦК сообщил о смерти военнообязанного, которого везли в учебный центр. По данному факту назначили служебную проверку.
- В марте стало известно, что ТЦК на Закарпатье проверяют из-за попытки самоубийства парня.