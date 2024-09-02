Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Цифровая трансформация Украины" - покупайте билеты на первую конференцию Mezha.Media

Лубинец получил более 1,6 тысячи обращений граждан о нарушении их прав со стороны ТЦК

Ангелина Страшкулич, Ирина БалачукПонедельник, 2 сентября 2024, 09:44
Лубинец получил более 1,6 тысячи обращений граждан о нарушении их прав со стороны ТЦК
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото из Telegram

За первые восемь месяцев 2024 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец получил более 1,6 тысячи обращений граждан о нарушениях их прав работниками ТЦК. За весь 2023 год их общее количество почти втрое меньше – 561.

Источник: ответ секретариата омбудсмена на запрос "Украинской правды", обнародованный в статье "Война все спишет? Как правоохранители (не)наказывают работников ТЦК за превышение полномочий"

Дословно из ответа на запрос: "К уполномоченному Верховной Рады по правам человека в 2023 году с сообщениями о нарушении прав работниками ТЦК и СП поступило 561 обращение граждан. За период с 1 января 2024 по 13 августа 2024 – 1634 обращения".

Реклама:
 
Фото "Украинской правды"

Детали: За первое полугодие 2024 года к омбудсмену поступило 1 190 соответствующих обращений, что в шесть раз больше, чем за аналогичный период 2023 года, когда граждане отправили 198 таких писем.

Кроме этого, Лубинец получает устные обращения на личном приеме граждан, через "горячую линию", а также на встречах с семьями военнопленных и пропавших без вести.

Дословно из ответа на запрос: "Таким образом, учитывая указанное, общее количество обращений граждан Украины к уполномоченному Верховной Рады по правам человека в неделю составляет 150 и более".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

права человекаТЦКомбудсмен
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, обновлено от 12:45Из-под завалов гостиницы в Николаевке достали тела двух волонтеров

Трампа оскорбило решение Путина «поддержать» Харрис

Зеленский назначил себе двух советников, а Ермаку двух заместителей

фотоВ Киеве произошел взрыв на предприятии, двое погибших, под завалами могут быть люди

ПВО сбила 15 из 23 "Шахедов" и одну из четырех авиаракет

фотоРоссияне нанесли авиаудар по Сумах, двое погибших, среди раненых – дети

Все новости...
права человека
Война все спишет? Как правоохранители (не)наказывают работников ТЦК за превышение полномочий
Украина ответственна за нормальную жизнь на Курщине, которую взяла под контроль – правозащитник
Правозащитник Мартыновский о военной комендатуре на Курщине, эвакуации россиян в Украину и ратификации Римского статута
Последние новости
17:25
Ле Пен предлагает Макрону выйти из политического тупика через референдум
17:14
Тернопольский ТЦК: Мужчина, имея отсрочку, разбил дверь, потому что хотел мобилизоваться
17:03
мотоспортMotoGP. Марк Маркес с девятого места выиграл Гран-при Сан Марино
16:55
Большинство немцев считают Шольца слабым лидером
16:53
Почему вы не можете плакать, когда на самом деле хотите: врачи назвали 8 причин этого состояния
16:44
Российским пленным запретили звонить домой – Лубинец
16:39
Боррель пожелал Кулебе всего наилучшего и отметил его преемника
16:17
Латвия заявила, что на ее территории разбился российский военный дрон
16:11
Маск отрицает участие xAI в переговорах по доходам с Tesla
16:09
Выселенные в степи. Депортация 700 тысяч украинцев, о которой постоянно забывают
Все новости...
Реклама:
Реклама: