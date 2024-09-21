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Зеленский об информации WSJ о 80 тысячах погибших: Ложь

Катерина ТищенкоСуббота, 21 сентября 2024, 16:30
Зеленский об информации WSJ о 80 тысячах погибших: Ложь
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский назвал ложью данные издания The Wall Street Journal о 80 тысячах погибших на войне с Россией украинских военных.

Источник: Зеленский во время встречи с журналистами в пятницу 20 сентября, сообщает в субботу "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "80 тысяч? Это ложь.

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Реальная цифра гораздо меньше, чем та, что была опубликована. Значительно".

Что предшествовало: Американское издание The Wall Street Journal 17 сентября обнародовало свою оценку, согласно которой, общие потери военных России и Украины с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году могли превысить миллион.

В частности, как написало издание, "количество погибших украинских военнослужащих составляет 80 тысяч, а раненых – 400 тысяч".

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"Оценки западных разведок относительно российских потерь разнятся: по некоторым данным, количество погибших достигает почти 200 тысяч, а раненых – около 400 тысяч", – говорилось также в публикации.

Народный депутат от партии "Голос", секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки полковник СБУ Роман Костенко заявил, что данные The Wall Street Journal о 80 тысячах погибших на войне с Россией украинских военных являются завышенными.

25 февраля 2024 года Зеленский заявил, что на то время во время полномасштабного вторжения России погибли 31 тысяча украинских военных.

Зеленскийвойнапотери в войне
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