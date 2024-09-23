Глава ТЦК Одесской области уверяет, что "бусификации" стало намного меньше

Начальник Одесского областного ТЦК и СП Юрий Пуйко утверждает, что случаев отлова мужчин на улицах Одесской области и доставки в военкоматы стало "гораздо меньше".

Источник: интервью Пуйко медиапроекту Ukrainian Witness

Прямая речь: "Улучшения в работе есть... В последнее время данных случаев ("бусификации" - УП) гораздо стало меньше".

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Детали: В то же время Пуйко признал, что это явление до сих пор существует и тому есть определенные причины.

Он считает, что в "бусификации" виноваты некоторые телеграмм-каналы, которые освещают эти события так, как выгодно "нашему врагу". При этом военнослужащие, которые задерживают мужчин, "действуют в рамках своих прав, обязанностей и полномочий".

Также Пуйко видит причину "бусификации" в работниках ТЦК, которые вернулись с фронта и у которых есть "чувство несправедливости".

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Кроме того, говорит председатель ТЦК, некоторые мужчины намеренно провоцируют конфликт, чтобы его сняли на камеру.

Прямая речь: "Специально на публику начинают играть на руку врагу. А в это время по указанию кто-то проводит видеосъемку. Случаев таких есть много".

Справка: Юрий Пуйко возглавляет Одесский областной ТЦК и СП с августа 2024 года. С 2018 до 2019 года он был заместителем военного комиссара Волынского областного военкомата.

Напомним:

В начале мая Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело в отношении бывшего председателя Одесского областного ТЦК Евгения Борисова. Его подозревают в получении взяток за помощь в уклонении от мобилизации.

В конце мая ГБР разоблачило чиновника Приморского РТЦК и СП Одессы, который организовал масштабную схему заработка на мужчинах: внося изменения в систему "Оберіг", злоумышленник сделал "непригодными для службы" 138 военнообязанных.

В июне в Одессе возник конфликт и драка возле территориального центра комплектации и социальной поддержки между медиками "скорой" и работниками ТЦК.

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