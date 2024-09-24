Уволенного замначальника Нацпола после скандала с паспортом РФ отправили учиться на доктора наук
Вторник, 24 сентября 2024, 20:38
Национальная полиция направила писать докторскую диссертацию в Нацакадемии внутренних дел бывшего заместителя главы Нацпола Дмитрия Тышлека, который уволился с этой должности из-за скандала с российским паспортом его жены.
Источник: ответ Нацполиции на запрос "Украинской правды"
Дословно: "Полковник полиции Тышлек Дмитрий Петрович приказом Национальной полиции Украины направлен на обучение в Национальную академию внутренних дел в связи с зачислением соискателем ученой степени доктора наук".
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Детали: Сообщается, что Тышлек уже проходит обучение в научной лаборатории по проблемам противодействия преступности с 1 января 2024 года.
Что предшествовало:
- Ранее издание Bihus.Info обнародовало расследование, что жена заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тышлека по состоянию на лето 2023 года не избавилась от российского паспорта, а сам он пользуется недвижимостью и автомобилями семьи партнера главаря ростовской криминальной группировки.
- Также Нацагентство по предупреждению коррупции разоблачило Тышлека в том, что он получал ценные подарки в виде бесплатного проживания в роскошных домах, которые ему не принадлежали. Но Печерский суд Киева решил, что все в рамках закона.
- В декабре 2023 года Тышлек подал рапорт на отставку и его уволили.
- Глава Нацполиции Иван Выговский заявил, что юридических оснований для увольнения Тышлека не было, и намекнул, что за скандалом стоят "враги" полицейского.