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Уволенного замначальника Нацпола после скандала с паспортом РФ отправили учиться на доктора наук

Михаил Ткач, Евгений КизиловВторник, 24 сентября 2024, 20:38
Уволенного замначальника Нацпола после скандала с паспортом РФ отправили учиться на доктора наук
Дмитрий Тышлек. Фото: коллаж Bihus.Info

Национальная полиция направила писать докторскую диссертацию в Нацакадемии внутренних дел бывшего заместителя главы Нацпола Дмитрия Тышлека, который уволился с этой должности из-за скандала с российским паспортом его жены.

Источник: ответ Нацполиции на запрос "Украинской правды"

Дословно: "Полковник полиции Тышлек Дмитрий Петрович приказом Национальной полиции Украины направлен на обучение в Национальную академию внутренних дел в связи с зачислением соискателем ученой степени доктора наук".

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Детали: Сообщается, что Тышлек уже проходит обучение в научной лаборатории по проблемам противодействия преступности с 1 января 2024 года.

Что предшествовало:

  • Ранее издание Bihus.Info обнародовало расследование, что жена заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тышлека по состоянию на лето 2023 года не избавилась от российского паспорта, а сам он пользуется недвижимостью и автомобилями семьи партнера главаря ростовской криминальной группировки.
  • Также Нацагентство по предупреждению коррупции разоблачило Тышлека в том, что он получал ценные подарки в виде бесплатного проживания в роскошных домах, которые ему не принадлежали. Но Печерский суд Киева решил, что все в рамках закона.
  • В декабре 2023 года Тышлек подал рапорт на отставку и его уволили.
  • Глава Нацполиции Иван Выговский заявил, что юридических оснований для увольнения Тышлека не было, и намекнул, что за скандалом стоят "враги" полицейского.

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