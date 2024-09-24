Уволенного замначальника Нацпола после скандала с паспортом РФ отправили учиться на доктора наук

Национальная полиция направила писать докторскую диссертацию в Нацакадемии внутренних дел бывшего заместителя главы Нацпола Дмитрия Тышлека, который уволился с этой должности из-за скандала с российским паспортом его жены.

Источник: ответ Нацполиции на запрос "Украинской правды"

Дословно: "Полковник полиции Тышлек Дмитрий Петрович приказом Национальной полиции Украины направлен на обучение в Национальную академию внутренних дел в связи с зачислением соискателем ученой степени доктора наук".

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Детали: Сообщается, что Тышлек уже проходит обучение в научной лаборатории по проблемам противодействия преступности с 1 января 2024 года.

Что предшествовало: