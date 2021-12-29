Лидер "антивакцинаторов" вышел из психбольницы: экспертиза завершена
Среда, 29 декабря 2021, 18:40
Так называемый лидер "антивакцинаторов" Остап Стахив покинул Львовскую областную психиатрическую больницу, где проходил экспертизу.
Источник: пресс-центр СБУ в комментарии УП
Детали: 29 декабря истек 30-дневный срок психиатрической экспертизы Остапа Стахива, назначенной судом. Как отметили в спецслужбе, Стахив и далее находится в статусе подозреваемого.
Дословно: "Продолжается досудебное расследование. Ждем выводы психической экспертизы".
Предыстория:
- Лидеру движения "антивакцинаторов" Остапу Стахиву сообщили о подозрении в свержении государственного строя 16 ноября.
- 18 ноября суд избрал Стахиву меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога на сумму почти 1 миллион гривен.
- Сторонники Стахива собрали и внесли определенный судом залог в размере 998 800 тысяч гривен, и 1 декабря он вышел из СИЗО, откуда отправился в психиатрическое учреждение.
Украинская правда