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Лидер "антивакцинаторов" вышел из психбольницы: экспертиза завершена

Среда, 29 декабря 2021, 17:40
Лидер антивакцинаторов вышел из психбольницы: экспертиза завершена
ОСТАП СТАХИВ. ФОТО ИЗ ЕГО FACEBOOK-СТРАНИЦЫ

Так называемый лидер "антивакцинаторов" Остап Стахив покинул Львовскую областную психиатрическую больницу, где проходил экспертизу.

Источник: пресс-центр СБУ в комментарии УП

Детали: 29 декабря истек 30-дневный срок психиатрической экспертизы Остапа Стахива, назначенной судом. Как отметили в спецслужбе, Стахив и далее находится в статусе подозреваемого.

Дословно: "Продолжается досудебное расследование. Ждем выводы психической экспертизы".

Предыстория: 

  • Лидеру движения "антивакцинаторов" Остапу Стахиву сообщили о подозрении в свержении государственного строя 16 ноября.
  • 18 ноября суд избрал Стахиву меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога на сумму почти 1 миллион гривен.
  • Сторонники Стахива собрали и внесли определенный судом залог в размере 998 800 тысяч гривен, и 1 декабря он вышел из СИЗО, откуда отправился в психиатрическое учреждение.

Украинская правда
Темы: СБУ
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