Оккупанты обстреляли Краматорск Донецкой области: двое погибших, 15 раненых, из них трое – дети
Два человека погибли и по меньшей мере 15 получили ранения в результате российского удара по центру Краматорска.
Источник: начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин и Національная полиция в Telegram, Донецкая обласная прокуратура
Детали: По данным Филашкина, россияне попали в центр города.
Прокуратура уточнила, что в 15:40 25 сентября российская армия нанесла авиаудары, вероятно "ФАБ-250" из УМПК по центральной части Краматорска. Целью оккупантов в очередной раз стала гражданская инфраструктура.
В результате атаки врага по жилой застройке получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, 2 гражданских. Еще 15 граждан получили ранения различной степени тяжести. В частности, травмированы трое несовершеннолетних.
Их доставили в медицинское учреждение, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Окончательное количество пострадавших уточняется, добавляют прокуроры.
В многоквартирных жилых домах разбиты окна, двери, разрушены балконы. Также повреждены магазины, автомобили.
Напомним:
- В результате российского обстрела Краматорска и села Шахово Донецкой области днем 23 сентября погибла 45-летняя женщина, еще 10 человек пострадали, в том числе 2 ребенка.
- 22 сентября россияне обстреляли Краматорск: ранены 5 человек, в том числе 16-летняя девушка находится в тяжелом состоянии.
- В результате удара российских войск по гостинице в Краматорске 24 августа пострадали 4 журналиста агентства Reuters – граждане Украины, США, Латвии и Германии.