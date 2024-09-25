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Оккупанты обстреляли Краматорск Донецкой области: двое погибших, 15 раненых, из них трое – дети

"Украинская правда", Валентина РоманенкоСреда, 25 сентября 2024, 18:05
Оккупанты обстреляли Краматорск Донецкой области: двое погибших, 15 раненых, из них трое – дети
Фото: Национальная полиция

Два человека погибли и по меньшей мере 15 получили ранения в результате российского удара по центру Краматорска.

Источник: начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин и Національная полиция в Telegram, Донецкая обласная прокуратура

Детали: По данным Филашкина, россияне попали в центр города.

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Фото: Донецкая ОВА
Фото: Донецкая ОВА

Прокуратура уточнила, что в 15:40 25 сентября российская армия нанесла авиаудары, вероятно "ФАБ-250" из УМПК по центральной части Краматорска. Целью оккупантов в очередной раз стала гражданская инфраструктура.

В результате атаки врага по жилой застройке получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, 2 гражданских. Еще 15 граждан получили ранения различной степени тяжести. В частности, травмированы трое несовершеннолетних.

Их доставили в медицинское учреждение, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Окончательное количество пострадавших уточняется, добавляют прокуроры.

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В многоквартирных жилых домах разбиты окна, двери, разрушены балконы. Также повреждены магазины, автомобили.

Фото: Национальная полиция
Фото: Национальная полиция

Напомним: 

КраматорскДонецкая областьвойна
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