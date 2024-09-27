Израиль спрятал взрывчатку в батареях пейджеров, которые сдетонировали в карманах "Хезболлы" – CNN

Израиль поместил взрывчатку в батареи пейджеров, которые дистанционно взорвали во время атаки на "Хезболлу" в Ливане 17 сентября.

Источник: CNN со ссылкой на двух высокопоставленных ливанских сотрудников служб безопасности

Детали: Издание сообщает, что ливанские правоохранители провели серию контролируемых взрывов нескольких заминированных пейджеров в ходе расследования, чтобы установить причастных к изготовлению этих устройств и того, как они попали в "Хезболлу".

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Дословно: "Пейджеры, использованные во время контролируемых взрывов, были выключены во время нападения 17 сентября, а это означает, что они не получили сообщения, которое привело к детонации скомпрометированных устройств. Чиновники находились в первом ряду, чтобы увидеть, насколько катастрофическими были бы взрывы для тех, кто носил эти устройства, и для тех, кто их окружал".

Детали: Один из собеседников издания заявил, что взрывчатка была спрятана внутри аккумуляторов настолько сложным способом, что ее невозможно было обнаружить. Он не уточнил, какие проверки прошли пейджеры перед ввозом в страну.

Другой источник рассказал CNN, что осмотрел один из скомпрометированных пейджеров и наблюдал за его взрывом. По его словам, взрывчатое вещество было интегрировано в литиевую батарею пейджера и его практически невозможно было обнаружить. Он добавил, что никогда не видел ничего подобного.

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По данным издания, взрывное устройство состоит из пяти основных компонентов: источника питания, инициатора, детонатора, заряда взрывчатого вещества и корпуса в который все это помещается.

Бывший офицер британской армии и эксперт по обезвреживанию взрывоопасных предметов Шон Мурхаус говорит, что для подрыва пейджеров достаточно было добавить только детонатор и заряд взрывчатки.

"Это следовало сделать так, чтобы его не было видно", – сказал Мурхаус, добавив, что одним из способов это сделать могла быть модификация самой батареи – имплантация электронного детонатора и небольшого заряда взрывчатки в металлический корпус батареи, что сделало бы невозможным его обнаружение, например, с помощью рентгеновских лучей.

Согласно документу, с которым ознакомился CNN, ливанские власти считают, что устройства взорвали из-за отправленного на них сообщения.

Предыстория:

17 сентября сотни бойцов "Хезболлы" в Бейруте и в других городах получили ранения из-за взрывов своих пейджеров, которые они использовали для связи. Ливан считает, что пейджеры взломаны и дистанционно взорваны Израилем. Погибли 12 человек, в том числе и члены группировки "Хезболла". Также известно о более 2700 раненых.

Издание Reuters со ссылкой на высокопоставленного информатора в ливанских органах безопасности сообщило, что спецслужба Израиля "Моссад" заложила небольшое количество взрывчатки в 5000 тайваньских пейджеров, которые заказала ливанская группировка "Хезболла", за несколько месяцев до взрывов.

18 сентября в Ливане снова прогремела серия взрывов. Сдетонировали устройства беспроводной связи – портативные радиоприемники и рации группировки "Хезболла".

22 сентября президент Израиля Ицхак Герцог отрицал причастность страны к взрывам пейджеров и раций в Ливане.

Вместе с тем, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что Хезболла "поймет послание", которое посылает Израиль, если она этого еще не сделала.





