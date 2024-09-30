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Подозреваемому в мошенничестве и сливе позиций ВСУ Стахиву снова не избрали меру пресечения

Валентина РоманенкоПонедельник, 30 сентября 2024, 12:02
Подозреваемому в мошенничестве и сливе позиций ВСУ Стахиву снова не избрали меру пресечения
вручение подозрения Стахиву. фото, предоставленное УП источником

Псевдоактивисту Остапу Стахиву, которого подозревают в незаконном распространении информации о локациях ВСУ и мошенничестве, в третий раз не избрали меру пресечения.

Источник: hromadske

Детали: Как сообщает корреспондент издания, согласно положению о бесплатной правовой помощи, Стахиву назначили адвоката - Владимира Яцишина. Однако подозреваемый отказался от него, сам адвокат также объявил отказ от защиты Стахива, поскольку тот имеет двух защитников.

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Один из представителей защиты Михаил Магарский, который вместе с подозреваемым не пришел на два предыдущих заседания, подал ходатайство об ознакомлении с материалами заседаний. Судья Виктор Романюк удовлетворил его и объявил перерыв на 20 минут для ознакомления стороны защиты.

После этого Стахив подал заявление об отводе суде, после этого в судебном заседании объявили перерыв.

Что предшествовало: Новое подозрение Стахиву сообщили 25 сентября. В тот же день Галицкий районный суд Львова проводил судебное заседание об избрании ему меры пресечения, но сам Стахив на него не явился. Поэтому заседание перенесли на 27-е. Однако 27 сентября он также не явился в суд.

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