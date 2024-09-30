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ОТГ "Харьков": Россияне бьют из всего имеющегося оружия по заводу в Волчанске, который освободил ГУР

Валентина РоманенкоПонедельник, 30 сентября 2024, 13:45
ОТГ Харьков: Россияне бьют из всего имеющегося оружия по заводу в Волчанске, который освободил ГУР
фото ГУР

Российские войска используют максимальный спектр вооружения для ударов по Волчанскому агрегатному заводу, который недавно освободили подразделения Главного управления разведки МОУ.

Источник: спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" полковник Виталий Саранцев в эфире национального телемарафона

Детали: По словам офицера, ситуация на Харьковском направлении остается сложной, противник продолжает штурмовые действия в направлении позиций Сил обороны. Самым горячим остается Волчанск.

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В частности, ситуация на территории Волчанского агрегатного завода после его освобождения и зачистки бойцами ГУР является наиболее сложной и напряженной, потому что завод стал целью номер один для противника. По словам Саранцева, какой-то тактической целью это предприятие для россиян не является, однако его потеря была для них мощным имиджевым ударом.

Прямая речь: "Враг пытается сейчас применять в той локации максимальный спектр своего вооружения. Он применяет и тяжелую огнеметную систему ТОС-1А, и сбрасывает КАБы. То есть действует по стандартной для себя практике - уничтожать то, что ему не досталось".

Предыстория:

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