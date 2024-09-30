Силы обороны сбили ракету и 67 "Шахедов", на один дрон еще охотятся
В ночь на 30 сентября россияне нанесли удар по Украине 3 ракетами различных типов и 73 "Шахедами", Силы обороны смогли уничтожить 1 ракету и 67 дронов, один "Шахед" улетел в направлении Беларуси, еще 3 были локационно потеряны на севере страны, один БпЛА остается в воздухе.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "В результате противовоздушного боя сбито одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 и 67 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed" в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях".
Детали: Сообщается, что один беспилотник полетел в направлении Беларуси, еще три были локационно потеряны в северных регионах Украины в результате противодействия РЭБ.
"Один БПЛА остается в воздушном пространстве Украины, идет боевая работа", – отметили в ВС.
Сообщается, что "Шахеды" захватчики запускали из районов российских городов Курск, Ейск, Орел, баллистическую ракету "Искандер-М" – из оккупированного Крыма, управляемую авиационную ракету Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной Запорожской области и противорадиолокационную ракету Х-31П – из воздушного пространства над акваторией Черного моря.
Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Предыстория:
- Вечером 29 сентября российские войска запустили по Украине группу ударных БПЛА, на Киевщине и в ряде областей была объявлена воздушная тревога.
- Утром КГВА сообщила, что все "Шахеды", которые летели на Киев, удалось уничтожить.
- Над Сумской областью сбили 8 российских "Шахедов".
- В Баштанском районе Николаевской области в результате российской дроновой атаки возник пожар на объекте критической инфраструктуры, на месте работают соответствующие службы.