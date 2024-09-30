Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Силы обороны сбили ракету и 67 "Шахедов", на один дрон еще охотятся

Ирина БалачукПонедельник, 30 сентября 2024, 08:45
Силы обороны сбили ракету и 67 Шахедов, на один дрон еще охотятся
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

В ночь на 30 сентября россияне нанесли удар по Украине 3 ракетами различных типов и 73 "Шахедами", Силы обороны смогли уничтожить 1 ракету и 67 дронов, один "Шахед" улетел в направлении Беларуси, еще 3 были локационно потеряны на севере страны, один БпЛА остается в воздухе.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "В результате противовоздушного боя сбито одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 и 67 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed" в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях".

Реклама:

Детали: Сообщается, что один беспилотник полетел в направлении Беларуси, еще три были локационно потеряны в северных регионах Украины в результате противодействия РЭБ.

"Один БПЛА остается в воздушном пространстве Украины, идет боевая работа", – отметили в ВС.

Сообщается, что "Шахеды" захватчики запускали из районов российских городов Курск, Ейск, Орел, баллистическую ракету "Искандер-М" – из оккупированного Крыма, управляемую авиационную ракету Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной Запорожской области и противорадиолокационную ракету Х-31П – из воздушного пространства над акваторией Черного моря.

РЕКЛАМА:

Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Предыстория:

ПВОШахедракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Правоохранители арестовали мужчину, который публиковал видео с оскорблениями погибших военных

СМИ: Британия может отправить военных инструкторов на запад Украины для подготовки новобранцев

В российском заключении погибла украинская журналистка Виктория Рощина

"Схемы" нашли у сестры экс-нардепа Розенбалата незадекларированные недвижимость и доходы в ОАЭ на $1 млн

Инфляция в Украине выросла в годовом выражении до 8,6% в течение сентября: как изменились цены

Киев начинает отопительный сезон: Кличко назвал дату

Все новости...
"Мир через силу" - Ермак объяснил, чем План победы отличается от Формулы мира
В Киеве после ночной атаки на Оболони нашли обломки вражеского БпЛА
Бербок поддерживает предоставление Украине дальнобойных ракет, несмотря на позицию Шольца
Оккупанты планируют провести осенний призыв в армию с 1 октября по 31 декабря
Последние новости
21:48
Лубинец: Россияне подтвердили гибель журналистки Виктории Рощиной в плену
21:48
В Украине планируют легализовать криптовалюту в 2025 году – Гетманцев
21:39
Войска РФ ударили по Купянщине: один человек погиб, один ранен
21:31
СМИ: Пророссийские хакеры уже четвертый день атакуют Бельгию
21:07
Кулеба рассказал о последствиях атак РФ на порты, суда и зернохранилища за последние три месяца
20:55
Зеленский: План для проведения следующего Саммита мира «будет на столе» в ноябре
20:40
Китай выделяет более 70 миллиардов долларов для поддержки фондового рынка
20:34
Зеленский и Макрон раскрыли детали переговоров
20:33
В Новой Зеландии заметили отца-похитителя и его троих детей: полиция ищет их уже три года
20:27
Правоохранители арестовали мужчину, который публиковал видео с оскорблениями погибших военных
Все новости...
Реклама:
Реклама: