Байден отреагировал на ракетный удар в Полтаве: Путин пробует сломать волю свободного народа

Президент США Джо Байден обнародовал заявление относительно российской ракетной атаки на Полтаву, в которой погиб 51 человек и 271 был ранен.

Источник: сайт Белого дома

Детали: Байден отметил, что из-за российских ракет, которые попали в военный учебный центр и больницу в Украине, погибли более 50 человек и десятки получили ранения.

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Прямая речь: "Я самым решительным образом осуждаю эту ужасную атаку.

Это нападение является трагическим напоминанием о постоянных и возмутительных попытках Путина сломать волю свободного народа. Но уже два с половиной года народ Украины стоит непоколебимо. И Соединенные Штаты будут продолжать стоять вместе с ним - в том числе предоставляя системы противовоздушной обороны и возможности, необходимые для защиты своей страны.

Не делайте ошибок: Россия не победит в этой войне. Победит народ Украины. И в этот трагический день, и каждый день, Соединенные Штаты стоят с ним".

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