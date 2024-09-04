В Полтаве количество погибших возросло до 52: спасатели нашли тело человека

Ночью спасатели достали тело еще одного погибшего в результате российского удара по учебному заведению в Полтаве 3 сентября, поэтому количество погибших возросло до 52, еще 271 человек ранен.

Источник: представитель ГСЧС Александр Хорунжий в эфире телемарафона

Прямая речь: "Всю ночь продолжалась работа, работали спасатели, была организована посменная работа. Сейчас у нас цифры такие, что 52 погибших. Около двух часов ночи нашли тело человека. И 271 человек получили травмы. Работы продолжаются".

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Детали: По словам представителя ГСЧС, на месте происшествия работают более 200 спасателей и более 50 единиц техники, в том числе тяжелой инженерной техники.

Также привлечены кинологи с собаками и проводятся работы именно внутри здания.

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