Рада провалила увольнение министра Верещук
Среда, 4 сентября 2024, 13:19
Парламент не поддержал заявление об увольнении Ирины Верещук с должности вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Источник: нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram
Прямая речь: "Рада провалила увольнение Ирины Верещук с должности вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
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"За" - 214.
Отчета не было и не предполагалось...".
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