Рада провалила увольнение министра Верещук

Парламент не поддержал заявление об увольнении Ирины Верещук с должности вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Источник: нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь: "Рада провалила увольнение Ирины Верещук с должности вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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"За" - 214.

Отчета не было и не предполагалось...".

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