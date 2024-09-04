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Рада провалила увольнение министра Верещук

Валентина РоманенкоСреда, 4 сентября 2024, 13:19
Рада провалила увольнение министра Верещук
Ирина Верещук. фото из Facebook министра

Парламент не поддержал заявление об увольнении Ирины Верещук с должности вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Источник: нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь: "Рада провалила увольнение Ирины Верещук с должности вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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"За" - 214.

 

Отчета не было и не предполагалось...".

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ВерещукВерховная Рада
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