Удар РФ по Львову: Садовый назвал имена 7 погибших, среди них один ребенок
Среда, 4 сентября 2024, 14:19
В результате утреннего российского ракетного удара по Львову погибли 7 человек, среди них ребенок 7 лет.
Источник: мэр города Андрей Садовый
Прямая речь: "Сегодня Львов потерял семерых своих жителей:
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Базилевич Эмилия -7 лет
Базилевич Дарья - 18 лет
Базилевич Ярина - 21 год
Базилевич Евгения - 43 года
Демидова Ирина - 52 года
Погорецкий Александр - 54 года
Арабский Юрий - 55 лет"
Детали: Садовый отметил, что о порядке похорон и прощания с погибшими сообщат позже.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Утром 4 сентября в результате вражеского обстрела во Львове в районе главного вокзала в жилом доме возник пожар. Повреждены две школы и много окон выбито в центральной части города.
- Ранее Садовый сообщал, что в результате атаки погибли семь человек, среди которых 1 ребенок.
- Также, по словам мэра Львова, в результате удара по городу погибли 4 члена одной семьи - мать и трое дочерей.
- Спасатели завершили аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий утреннего российского ракетного удара по Львову, в результате атаки погибли 7 человек, еще 64 пострадали. 5 сентября в городе объявили Днем траура в память о погибших в результате российской атаки.