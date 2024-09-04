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Удар РФ по Львову: Садовый назвал имена 7 погибших, среди них один ребенок

Анастасия ПроцСреда, 4 сентября 2024, 14:19
Удар РФ по Львову: Садовый назвал имена 7 погибших, среди них один ребенок
фото: мэр Львова Андрей Садовый

В результате утреннего российского ракетного удара по Львову погибли 7 человек, среди них ребенок 7 лет.

Источник: мэр города Андрей Садовый

Прямая речь: "Сегодня Львов потерял семерых своих жителей:

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Базилевич Эмилия -7 лет
Базилевич Дарья - 18 лет
Базилевич Ярина - 21 год
Базилевич Евгения - 43 года
Демидова Ирина - 52 года
Погорецкий Александр - 54 года
Арабский Юрий - 55 лет"

Детали: Садовый отметил, что о порядке похорон и прощания с погибшими сообщат позже.

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