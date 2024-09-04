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«Перезагрузка правительства": фракция „Слуга народа“ определила, кто займет должности

Роман Романюк, Татьяна ОлейникСреда, 4 сентября 2024, 20:20
«Перезагрузка правительства: фракция „Слуга народа“ определила, кто займет должности

Фракция "Слуга народа" 4 сентября провела заседание, где речь шла о "перезагрузке" правительства.

Источник: собеседники УП во фракции, глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, Ирина Верещук

Детали: По результатам заседания стало известно о таких предложениях:

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Ирина Верещук перейдет в Офис президента заниматься социальной политикой. Само же Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий как отдельный орган ликвидируют и передадут его функционал Министерству развития общин и территорий Украины.

Ольга Стефанишина будет назначена вице-премьер-министром по вопросам евроинтеграции – министром юстиции.

Александр Камышин перейдет на должность советника президента по стратегическим отраслям, а его место в правительстве займет Герман Сметанин, действующий руководитель "Укроборонпрома".

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Министром иностранных дел вместо Дмитрия Кулебы станет его нынешний первый заместитель Андрей Сибига.

Вместо Руслана Стрельца министром защиты окружающей среды и природных ресурсов станет действующая заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

Матвея Бедного назначат министром молодежи и спорта Украины.

Виталий Коваль – пока что глава Фонда госимущества – возглавит Министерство аграрной политики.

Николай Точицкий станет министром культуры и информационной политики.

Министром по делам ветеранов назначат Наталью Калмыкову – действующую заместительницу министра обороны.

Алексей Кулеба будет назначен Министром развития общин, территорий и инфраструктуры. Само министерство планируют разделить в скором будущем.

Обновлено: Арахамия впоследствии подтвердил информацию о назначениях и сообщил, что на заседании присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

Ирина Верещук сообщила, что переходит на должность заместителя председателя ОПУ.

Знать больше: "Большая перезагрузка" правительства: какие кадровые изменения Рада рассмотрит на этой неделе

Что предшествовало: 

Слуга народаКабинет министров
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