Удар РФ по учебному заведению в Полтаве: количество погибших возросло до 54

До 54 увеличилось количество погибших в результате российского удара по учебному заведению в Полтаве 3 сентября. Спасатели продолжают работы, под завалами может находиться еще 5 человек.

Источник: МВД Украины, ГСЧС

Дословно: "Количество погибших в результате российского удара по учебному заведению в Полтаве возросло до 54 человек. Еще 297 человек пострадали. Поисково-спасательные работы продолжаются с учетом безопасности составляющей".

Реклама:

ФОТО: ГСЧС

Детали: Отмечается, что под завалами могут находиться еще 5 человек. Спасатели уже разобрали и вывезли 1760 тонн строительного мусора.

ФОТО: ГСЧС

Напомним: