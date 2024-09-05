Удар РФ по учебному заведению в Полтаве: количество погибших возросло до 54
Четверг, 5 сентября 2024, 09:39
До 54 увеличилось количество погибших в результате российского удара по учебному заведению в Полтаве 3 сентября. Спасатели продолжают работы, под завалами может находиться еще 5 человек.
Источник: МВД Украины, ГСЧС
Дословно: "Количество погибших в результате российского удара по учебному заведению в Полтаве возросло до 54 человек. Еще 297 человек пострадали. Поисково-спасательные работы продолжаются с учетом безопасности составляющей".
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Детали: Отмечается, что под завалами могут находиться еще 5 человек. Спасатели уже разобрали и вывезли 1760 тонн строительного мусора.
Напомним:
- Россияне 3 сентября нанесли удар по одному из учебных заведений города Полтава.
- 4 сентября, по данным ГСЧС, было известно о 53 погибших и 298 пострадавших.
- В Полтавской области с 4 сентября объявили трехдневный траур по погибшим в результате российского удара.
- Сухопутные войска проводят расследование относительно удара по одному из военных учебных заведений Полтавы, куда 3 сентября попали ракеты армии РФ.