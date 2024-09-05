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Удар РФ по учебному заведению в Полтаве: количество погибших возросло до 54

Анастасия ПроцЧетверг, 5 сентября 2024, 09:39
Удар РФ по учебному заведению в Полтаве: количество погибших возросло до 54
ФОТО: ГСЧС

До 54 увеличилось количество погибших в результате российского удара по учебному заведению в Полтаве 3 сентября. Спасатели продолжают работы, под завалами может находиться еще 5 человек.

Источник: МВД Украины, ГСЧС

Дословно: "Количество погибших в результате российского удара по учебному заведению в Полтаве возросло до 54 человек. Еще 297 человек пострадали. Поисково-спасательные работы продолжаются с учетом безопасности составляющей".

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ФОТО: ГСЧС

Детали: Отмечается, что под завалами могут находиться еще 5 человек. Спасатели уже разобрали и вывезли 1760 тонн строительного мусора.

 
ФОТО: ГСЧС

Напомним:

Полтаваракетный ударжертвыГСЧС
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