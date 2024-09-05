Со второй попытки нардепы отправили вице-премьера Верещук в отставку
На заседании 5 сентября парламент уволил Ирину Верещук с должности вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Источник: нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram
Детали: Рада повторно рассмотрела и поддержала увольнение Верещук с должности вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Решение поддержали 255 народных депутатов.
Что предшествовало: На заседании 4 сентября Верховная Рада не поддержала заявление об увольнении Ирины Верещук с должности вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. "За" было только 214 голосов.
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