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Бойцы "Азова" вернули под контроль часть Нью-Йорка в Донецкой области

Анастасия ПроцПятница, 6 сентября 2024, 10:05
Бойцы Азова вернули под контроль часть Нью-Йорка в Донецкой области
мапа: DeepState

Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины вернули под контроль Сил обороны часть поселка Нью-Йорка на Торецком направлении и деблокировали украинских военных из российского окружения.

Источник: "Азов" в Telegram

Дословно: "На момент привлечения бригады к боевым действиям на направлении, ситуация на линии боевого соприкосновения была катастрофической. Но благодаря высокому боевому духу, мужеству и профессионализму бойцов бригады, "Азову" удалось стабилизировать ситуацию, вернуть под контроль часть Нью-Йорка и деблокировать Силы обороны, которые находились во вражеском окружении".

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Детали: В то же время, ситуация в Нью-Йорке остается напряженной. За сутки оккупанты проводят до 15 штурмов в зоне ответственности бригады.

"Враг неоднократно заявлял, что полностью оккупировал Нью-Йорк. Однако это очередная манипуляция оккупантов. Силы обороны контролируют часть населенного пункта и делают все возможное для освобождения украинских территорий", - отмечают в бригаде.

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Что предшествовало:

  • В отчете за 18 августа Американский институт изучения войны, ссылаясь на российских военных блогеров, сообщил, что оккупанты контролируют большую часть Нью-Йорка. А, возможно, и "захватили поселок".
  • 20 августа собеседники УП в руководстве 53 бригады и ОТГ "Луганск" сообщили, что Силы обороны, в частности 53 отдельная механизированная бригада ВСУ, продолжают держать оборону в северной части поселка Нью-Йорк в Донецкой области.
  • 5 сентября главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский в интервью для CNN рассказал, что украинским войскам удалось остановить россиян на самом горячем Покровском направлении.
  • По данным DeepState, Силы обороны восстановили позиции в Нью-Йорке, Нелиповке в Донецкой области и у Липцов на Харьковщине.

Напомним: Россияне начали наступать на Торецком направлении, в частности в направлении самого города Торецк и поселка Нью-Йорк, во второй половине июня 2024-го. До этого за время полномасштабного вторжения на этом участке фронта не было ни одного продвижения.

По данным УП, это наступление стало возможным по двум причинам. Во-первых, украинская разведка не заметила накопления сил и средств россиян со стороны оккупированной Горловки. Во-вторых, оккупанты удалось воспользовались проведением ротации украинских подразделений: 24-я бригада ушла из Торецка на Часов Яр, 41-я - из Часового Яра на Торецк.

Читайте также: Россия наступает на Торецк и Нью-Йорк и убивает гражданских - фоторепортаж УП

Донецкая областьАзов
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