Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ГБР: Следователи знали о подготовке Дмитрука к побегу, но не имели оснований для задержания

Валентина РоманенкоПятница, 6 сентября 2024, 15:17
ГБР: Следователи знали о подготовке Дмитрука к побегу, но не имели оснований для задержания
Артем Дмитрук. фото из открытых источников

Следователи Государственного бюро расследований знали, что народный депутат Артем Дмитрук готовится выехать за границу, но не имели законных оснований взять его под стражу.

Источник: советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "ГБР и следствие видело признаки подготовки к организации возможного побега, но у следствия не было законных оснований, чтобы обезопасить и довести этот план побега до провала. Если бы было подозрение - были бы законные основания. Не было подозрения - не было законных оснований".

Реклама:

Детали: Сапьян напомнила, что подозрение действующим народным депутатам выписывает генеральный прокурор, и, что такое подозрение появилось уже 25 августа, то есть после побега Дмитрука.

Относительно обнародованного видео, на котором Дмитрука предположительно зафиксировали в торговом центре Лондона, Сапьян отметила, что сейчас следователи ГБР обратились к коллегам в Великобритании, чтобы те могли подтвердить, действительно ли Дмитрук находится там.

Его местонахождение устанавливается, добавила представитель Бюро.

ВИДЕО ДНЯ

Знать больше: В поисках потерянного Дмитрука. Кто и как помог нардепу сбежать из страны?

Верховная РадаГБРОфис генпрокурора
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб: Больше всего боестолкновений произошло на Кураховском и Покровском направлениях

Трамп объявил, что не будет участвовать в повторных дебатах с Харрис

В Киеве мужчина пожаловался в полицию, что его ударил нардеп от "Слуги народа"

Сестра погибшего Да Винчи присоединилась в ряды батальона, который он возглавлял

Харрис увеличила отрыв от Трампа по уровню поддержки после дебатов - опрос Reuters

Украина объявила демарш Монголии из-за отказа арестовать Путина по ордеру МУС

Все новости...
Верховная Рада
Рада назначила руководительницу Минветеранов
Парламент поддержал назначение Точицкого министром культуры
Бедный стал министром молодежи и спорта
Последние новости
00:52
Канадский фестиваль отменил показ пропагандистского фильма о россиянах на войне
00:34
обновляется от 23:17В нескольких областях воздушная тревога из-за угрозы БпЛА
00:24
футболИскусственный интеллект оценил шансы "Шахтера" на плей-офф Лиги Чемпионов
00:08
На Сумщине из-за российских обстрелов погиб человек
23:40
Генштаб: Больше всего боестолкновений произошло на Кураховском и Покровском направлениях
23:30
Болит ухо: что такое отит и как его распознать. Советы от врачей
23:29
Литва отчиталась об очередной партии военной помощи Украине
22:58
Трамп объявил, что не будет участвовать в повторных дебатах с Харрис
22:49
OpenAI представил новую модель ИИ, она задумывается над ответом
22:40
Посол Великобритании Мартин Гаррис: "Культура – ​​это одна из опор украинского народа"
Все новости...
Реклама:
Реклама: