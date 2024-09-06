ГБР: Следователи знали о подготовке Дмитрука к побегу, но не имели оснований для задержания

Следователи Государственного бюро расследований знали, что народный депутат Артем Дмитрук готовится выехать за границу, но не имели законных оснований взять его под стражу.

Источник: советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "ГБР и следствие видело признаки подготовки к организации возможного побега, но у следствия не было законных оснований, чтобы обезопасить и довести этот план побега до провала. Если бы было подозрение - были бы законные основания. Не было подозрения - не было законных оснований".

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Детали: Сапьян напомнила, что подозрение действующим народным депутатам выписывает генеральный прокурор, и, что такое подозрение появилось уже 25 августа, то есть после побега Дмитрука.

Относительно обнародованного видео, на котором Дмитрука предположительно зафиксировали в торговом центре Лондона, Сапьян отметила, что сейчас следователи ГБР обратились к коллегам в Великобритании, чтобы те могли подтвердить, действительно ли Дмитрук находится там.

Его местонахождение устанавливается, добавила представитель Бюро.

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