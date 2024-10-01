На Сумщине принудительно эвакуируют детей с родителями из 90 населенных пунктов
В 90 населенных пунктах 7 территориальных общин Сумского района объявили обязательную эвакуацию детей с их родителями, лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями принудительно.
Источник: Сумской районный совет
Детали: Указ об эвакуации 30 сентября подписали руководители Сумской ОВА и Оперативно-тактической группировки "Сиверск".
Это касается Белопольской и Ворожбянской городских территориальных общин, Краснопольской и Хотинской поселковых территориальных общин, Юнаковской, Миропольской и Николаевской сельских территориальных общин Сумского района.
Дословно: "К организации принудительной эвакуации детей и их родителей привлечены социальные службы органов местного самоуправления и государственной власти, полицию, спасателей и военных".
Предыстория:
- 13 мая в Сумской области начали эвакуировать людей из городов Белополье и Ворожба.
- 23 мая из-за усиления обстрелов со стороны РФ власти Сумской области объявили об эвакуации людей из приграничных общин Ахтырского района.
- В начале апреля 2024 года в двух территориальных громадах Сумщины объявили обязательную эвакуацию детей в принудительном порядке.
- Глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх 12 августа сообщил, что с начала эвакуации из Сумской области удалось эвакуировать 19800 человек, около 2 тысяч из них – дети.