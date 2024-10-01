На Сумщине принудительно эвакуируют детей с родителями из 90 населенных пунктов

В 90 населенных пунктах 7 территориальных общин Сумского района объявили обязательную эвакуацию детей с их родителями, лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями принудительно.

Источник: Сумской районный совет

Детали: Указ об эвакуации 30 сентября подписали руководители Сумской ОВА и Оперативно-тактической группировки "Сиверск".

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Это касается Белопольской и Ворожбянской городских территориальных общин, Краснопольской и Хотинской поселковых территориальных общин, Юнаковской, Миропольской и Николаевской сельских территориальных общин Сумского района.

Дословно: "К организации принудительной эвакуации детей и их родителей привлечены социальные службы органов местного самоуправления и государственной власти, полицию, спасателей и военных".

Предыстория:

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13 мая в Сумской области начали эвакуировать людей из городов Белополье и Ворожба.

23 мая из-за усиления обстрелов со стороны РФ власти Сумской области объявили об эвакуации людей из приграничных общин Ахтырского района.

В начале апреля 2024 года в двух территориальных громадах Сумщины объявили обязательную эвакуацию детей в принудительном порядке.