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На Сумщине принудительно эвакуируют детей с родителями из 90 населенных пунктов

"Украинская правда"Вторник, 1 октября 2024, 16:41
На Сумщине принудительно эвакуируют детей с родителями из 90 населенных пунктов
Иллюстративное изображение. Фото: Национальная полиция

В 90 населенных пунктах 7 территориальных общин Сумского района объявили обязательную эвакуацию детей с их родителями, лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями принудительно.

Источник: Сумской районный совет

Детали: Указ об эвакуации 30 сентября подписали руководители Сумской ОВА и Оперативно-тактической группировки "Сиверск".

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Это касается Белопольской и Ворожбянской городских территориальных общин, Краснопольской и Хотинской поселковых территориальных общин, Юнаковской, Миропольской и Николаевской сельских территориальных общин Сумского района.

Дословно: "К организации принудительной эвакуации детей и их родителей привлечены социальные службы органов местного самоуправления и государственной власти, полицию, спасателей и военных".

Предыстория:

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  • 23 мая из-за усиления обстрелов со стороны РФ власти Сумской области объявили об эвакуации людей из приграничных общин Ахтырского района.
  • В начале апреля 2024 года в двух территориальных громадах Сумщины объявили обязательную эвакуацию детей в принудительном порядке.
  • Глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх 12 августа сообщил, что с начала эвакуации из Сумской области удалось эвакуировать 19800 человек, около 2 тысяч из них – дети.

эвакуацияСумская областьУкраина
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