Более 170 украинских беспилотников допущено к эксплуатации с начала года – Минобороны

За первые девять месяцев 2024 года в Силах обороны Украины разрешили использование более 140 беспилотных авиационных и 33 наземных роботизированных комплексов украинского производства.

Источник: начальник главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники полковник Владимир Рочняк

Детали: В Министерстве обороны сообщили, что по сравнению с прошлым годом, когда было разрешено 60 беспилотников и 9 наземных роботов, темпы производства и внедрения значительно выросли.

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Рочняк подчеркнул, что украинские оружейники адаптируются к новым требованиям фронта, создавая беспилотные системы для различных задач.

Прямая речь: "Роль беспилотных систем стремительно растет на поле боя. Украинские оружейники быстро реагируют на потребности фронта, производя различные по типу и назначению авиационные беспилотники и наземные роботизированные комплексы".

Детали: По его словам, украинские оружейники активно развивают производство авиационных беспилотников различного назначения – камикадзе, бомберы, разведчики, корректировщики. Также производятся различные по типу – самолетного, коптерного; дальности – тактические, оперативные, стратегические беспилотники. Наземные роботизированные комплексы также выполняют широкий спектр задач: ударные, разведывательные, логистические, эвакуационные, инженерные и тому подобное.

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В Минобороны также сообщили, что из всех беспилотников разрешенных для использования в этом году, более 40% было кодифицировано в течение третьего квартала 2024 года.

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