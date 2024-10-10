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Более 170 украинских беспилотников допущено к эксплуатации с начала года – Минобороны

"Украинская правда"Четверг, 10 октября 2024, 13:15
Более 170 украинских беспилотников допущено к эксплуатации с начала года – Минобороны
Фото: Минобороны

За первые девять месяцев 2024 года в Силах обороны Украины разрешили использование более 140 беспилотных авиационных и 33 наземных роботизированных комплексов украинского производства.

Источник: начальник главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники полковник Владимир Рочняк

Детали: В Министерстве обороны сообщили, что по сравнению с прошлым годом, когда было разрешено 60 беспилотников и 9 наземных роботов, темпы производства и внедрения значительно выросли. 

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Рочняк подчеркнул, что украинские оружейники адаптируются к новым требованиям фронта, создавая беспилотные системы для различных задач.

Прямая речь: "Роль беспилотных систем стремительно растет на поле боя. Украинские оружейники быстро реагируют на потребности фронта, производя различные по типу и назначению авиационные беспилотники и наземные роботизированные комплексы".

Детали: По его словам, украинские оружейники активно развивают производство авиационных беспилотников различного назначения – камикадзе, бомберы, разведчики, корректировщики. Также производятся различные по типу – самолетного, коптерного; дальности – тактические, оперативные, стратегические беспилотники. Наземные роботизированные комплексы также выполняют широкий спектр задач: ударные, разведывательные, логистические, эвакуационные, инженерные и тому подобное.

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В Минобороны также сообщили, что из всех беспилотников разрешенных для использования в этом году, более 40% было кодифицировано в течение третьего квартала 2024 года. 

Предыстория: 

  • Украина сделала дерегуляцию рынка взрывчатых веществ и готовится выдавать гранты на пороховые заводы.
  • Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что Украина наращивает производство оружия, военной техники и дронов, однако все еще нуждается в значительной западной помощи в противостоянии российской агрессии.
  • Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что уже к концу текущего года или в начале следующего будет представлена информация о большой ракетной программе.
  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что до конца года Украина изготовит 1,5 миллиона дронов. По словам главы правительства, Украина ежедневно работает с партнерами над увеличением поставок оружия и усилением развития собственного ОПК.

беспилотникиоружиеВооруженные силы
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