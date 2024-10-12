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Несколько тысяч северокорейских солдат проходят подготовку в РФ, их могут перебросить в Украину – ISW

Ирина БалачукСуббота, 12 октября 2024, 06:05
Несколько тысяч северокорейских солдат проходят подготовку в РФ, их могут перебросить в Украину – ISW
Лидер КНДР Ким Чен Ын с военными. Фото иллюстративное с kcna.kp

В Украине уже воюют солдаты из КНДР, к тому же несколько тысяч северокорейских военных проходят подготовку в России и, вероятно, в будущем их могут перебросить на линию фронта, сообщает Институт изучения войны.

Источник: ISW

Детали: Аналитики со ссылкой на The Washington Post сообщают, что южнокорейские и украинские официальные лица заявили, что северокорейские солдаты уже действуют вместе с российскими войсками в Украине.

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Представитель украинской военной разведки заявил, что отдельные северокорейские офицеры наблюдают за российскими войсками и изучают поле боя на оккупированных Россией территориях Украины, но Украина пока не видела северокорейских подразделений, которые бы действовали в Украине.

"Украинский чиновник добавил, что "несколько тысяч" северокорейских пехотинцев проходят подготовку на территории России, и что российское военное командование может перебросить их на линию фронта в Украине до конца 2024 года или в приграничные районы России, чтобы освободить российские "резервы" для участия в боевых действиях на территории Украины", – пишет ISW.

Отмечается, что северокорейские военные, вероятно, действуют в оккупированной Донецкой области. Также аналитики напоминают, что в результате недавнего ракетного удара вблизи оккупированного Донецка погибли несколько северокорейских офицеров.

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"Масштабы северокорейской группировки войск, которую Россия может развернуть на линии фронта или с помощью которой может высвободить российские силы вдоль границы, неясны, но эти сценарии могут также способствовать усилиям России по привлечению дополнительных сил к приоритетным наступательным операциям в Украине и продлить кульминацию российской наступательной операции, которая началась летом 2024 года", – сообщает ISW.

Также аналитики отмечают, что развертывание Россией северокорейских войск может создать возможности их для использования в Украине, в зависимости от качества, структуры, размещения и оперативной совместимости северокорейских войск.

Предыстория:

  • В июне правитель России Владимир Путин и северокорейский диктатор Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из этих государств.
  • Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что заводы по производству боеприпасов Северной Кореи работают на полную мощность, чтобы поставлять оружие в Россию.
  • Американская сторона располагает информацией, подтвержденной спутниковыми снимками о том, что Северная Корея поставила в Россию более тысячи контейнеров с боеприпасами.
  • В середине июня министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик сообщил, что КНДР отправила в Россию по меньшей мере 10 тысяч морских контейнеров, которые могут содержать до 4,8 миллиона артиллерийских снарядов.

РосcияКНДРвойна
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