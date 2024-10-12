Несколько тысяч северокорейских солдат проходят подготовку в РФ, их могут перебросить в Украину – ISW

В Украине уже воюют солдаты из КНДР, к тому же несколько тысяч северокорейских военных проходят подготовку в России и, вероятно, в будущем их могут перебросить на линию фронта, сообщает Институт изучения войны.

Источник: ISW

Детали: Аналитики со ссылкой на The Washington Post сообщают, что южнокорейские и украинские официальные лица заявили, что северокорейские солдаты уже действуют вместе с российскими войсками в Украине.

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Представитель украинской военной разведки заявил, что отдельные северокорейские офицеры наблюдают за российскими войсками и изучают поле боя на оккупированных Россией территориях Украины, но Украина пока не видела северокорейских подразделений, которые бы действовали в Украине.

"Украинский чиновник добавил, что "несколько тысяч" северокорейских пехотинцев проходят подготовку на территории России, и что российское военное командование может перебросить их на линию фронта в Украине до конца 2024 года или в приграничные районы России, чтобы освободить российские "резервы" для участия в боевых действиях на территории Украины", – пишет ISW.

Отмечается, что северокорейские военные, вероятно, действуют в оккупированной Донецкой области. Также аналитики напоминают, что в результате недавнего ракетного удара вблизи оккупированного Донецка погибли несколько северокорейских офицеров.

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"Масштабы северокорейской группировки войск, которую Россия может развернуть на линии фронта или с помощью которой может высвободить российские силы вдоль границы, неясны, но эти сценарии могут также способствовать усилиям России по привлечению дополнительных сил к приоритетным наступательным операциям в Украине и продлить кульминацию российской наступательной операции, которая началась летом 2024 года", – сообщает ISW.

Также аналитики отмечают, что развертывание Россией северокорейских войск может создать возможности их для использования в Украине, в зависимости от качества, структуры, размещения и оперативной совместимости северокорейских войск.

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