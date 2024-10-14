За все время в центры рекрутинга обратилось 20 954 человек – Минобороны

В период с 7 по 13 октября в центры рекрутинга украинской армии обратились 804 человека, а общее количество обращений достигло 20 954.

Источник: Министерство обороны Украины

Детали: В ведомстве сообщили, 5 230 человек уже стали кандидатами в ряды Сил обороны. Больше всего запросов поступает на должности водителей, штабных работников и операторов беспилотных летательных аппаратов.

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Центры рекрутинга предлагают возможность присоединиться не только к Вооруженным Силам Украины, но и к другим силовым структурам, в частности Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Службы безопасности Украины.

Сейчас в Украине функционируют 42 таких центра, два из которых открылись на прошлой неделе.

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