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За все время в центры рекрутинга обратилось 20 954 человек – Минобороны

"Украинская правда"Понедельник, 14 октября 2024, 15:14
За все время в центры рекрутинга обратилось 20 954 человек – Минобороны
Иллюстративное фото Минобороны

В период с 7 по 13 октября в центры рекрутинга украинской армии обратились 804 человека, а общее количество обращений достигло 20 954.

Источник: Министерство обороны Украины

Детали: В ведомстве сообщили, 5 230 человек уже стали кандидатами в ряды Сил обороны. Больше всего запросов поступает на должности водителей, штабных работников и операторов беспилотных летательных аппаратов.

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Центры рекрутинга предлагают возможность присоединиться не только к Вооруженным Силам Украины, но и к другим силовым структурам, в частности Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Службы безопасности Украины. 

Сейчас в Украине функционируют 42 таких центра, два из которых открылись на прошлой неделе.

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Предыстория: 

  • Министерство обороны Украины в ноябре 2023 года вместе с организацией Lobby X запустили проект по рекрутингу в ряды Вооруженных сил Украины. 
  • В июне МОУ совместно с фондом Dignitas начали проект по рекрутингу операторов беспилотников. 
  • Народный депутат из фракции "Голос" Сергей Рахманин, который является членом комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке, в интервью "Украинской правде" утверждает, что рекрутинг очень плохо наполняет украинскую армию.
  • 20 сентября уполномоченный Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец сообщил, что ежемесячно через рекрутинговые центры в Силы обороны Украины приобщаются в среднем 6 500 добровольцев.

рекрутингмобилизацияМинобороны
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