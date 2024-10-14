За весь час до центрів рекрутингу звернулося 20 954 осіб – Міноборони
В період з 7 по 13 жовтня до центрів рекрутингу української армії звернулися 804 особи, а загальна кількість звернень досягла 20 954.
Джерело: Міністерство оборони України
Деталі: У відомстві повідомили, 5 230 осіб вже стали кандидатами до лав Сил оборони. Найбільше запитів надходить на посади водіїв, штабних працівників та операторів безпілотних літальних апаратів.
Центри рекрутингу пропонують можливість приєднатися не лише до Збройних Сил України, а й до інших силових структур, зокрема Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Служби безпеки України.
Наразі в Україні функціонують 42 такі центри, два з яких відкрилися минулого тижня.
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Передісторія:
- Міністерство оборони України в листопаді 2023 року разом з організацією Lobby X запустили проєкт з рекрутингу до лав Збройних сил України.
- У червні МОУ спільно з фондом Dignitas розпочали проєкт з рекрутингу операторів безпілотників.
- Народний депутат з фракції "Голос" Сергій Рахманін, який є членом комітету ВР з нацбезпеки, оборони та розвідки, в інтерв'ю "Українській правді" стверджує, що рекрутинг дуже погано наповнює українську армію.
- 20 вересня уповноважений Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець повідомив, що щомісяця через рекрутингові центри до Сил оборони України долучаються в середньому 6 500 добровольців.