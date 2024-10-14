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За весь час до центрів рекрутингу звернулося 20 954 осіб – Міноборони

"Українська правда"Понеділок, 14 жовтня 2024, 15:14
За весь час до центрів рекрутингу звернулося 20 954 осіб – Міноборони
Ілюстративне фото Міноборони

В період з 7 по 13 жовтня до центрів рекрутингу української армії звернулися 804 особи, а загальна кількість звернень досягла 20 954.

Джерело: Міністерство оборони України

Деталі: У відомстві повідомили, 5 230 осіб вже стали кандидатами до лав Сил оборони. Найбільше запитів надходить на посади водіїв, штабних працівників та операторів безпілотних літальних апаратів.

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Центри рекрутингу пропонують можливість приєднатися не лише до Збройних Сил України, а й до інших силових структур, зокрема Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Служби безпеки України. 

Наразі в Україні функціонують 42 такі центри, два з яких відкрилися минулого тижня.

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Передісторія: 

  • Міністерство оборони України в листопаді 2023 року разом з організацією Lobby X запустили проєкт з рекрутингу до лав Збройних сил України. 
  • У червні МОУ спільно з фондом Dignitas розпочали проєкт з рекрутингу операторів безпілотників. 
  • Народний депутат з фракції "Голос" Сергій Рахманін, який є членом комітету ВР з нацбезпеки, оборони та розвідки, в інтерв'ю "Українській правді" стверджує, що рекрутинг дуже погано наповнює українську армію.
  • 20 вересня уповноважений Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець повідомив, що щомісяця через рекрутингові центри до Сил оборони України долучаються в середньому 6 500 добровольців.

рекрутингмобілізаціяМіноборони
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