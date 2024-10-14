За весь час до центрів рекрутингу звернулося 20 954 осіб – Міноборони

В період з 7 по 13 жовтня до центрів рекрутингу української армії звернулися 804 особи, а загальна кількість звернень досягла 20 954.

Джерело: Міністерство оборони України

Деталі: У відомстві повідомили, 5 230 осіб вже стали кандидатами до лав Сил оборони. Найбільше запитів надходить на посади водіїв, штабних працівників та операторів безпілотних літальних апаратів.

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Центри рекрутингу пропонують можливість приєднатися не лише до Збройних Сил України, а й до інших силових структур, зокрема Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Служби безпеки України.

Наразі в Україні функціонують 42 такі центри, два з яких відкрилися минулого тижня.

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