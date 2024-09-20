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Минобороны: Через центры рекрутинга ежемесячно мобилизуют 6 500 добровольцев

Анастасия ПроцПятница, 20 сентября 2024, 18:59
Минобороны: Через центры рекрутинга ежемесячно мобилизуют 6 500 добровольцев
фото: МОУ

Уполномоченный Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец сообщил, что ежемесячно через рекрутинговые центры в Силы обороны Украины приобщаются в среднем 6 500 добровольцев.

Источник: Минобороны

Прямая речь: "Показатели рекрутинга в Силы обороны растут из месяца в месяц. В среднем ежемесячно по стране рекрутируется 6,5 тысяч добровольцев. Именно люди являются основой Сил обороны, и Центр предоставляет возможность стать в их ряды. Наши рекрутеры готовы предоставлять консультации и помогать каждому найти свое место в армии".

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Детали: Также Бежевец отметил, что в Украине открыто более 10 тысяч вакансий в Силах обороны, включая позиции поваров, ремонтников, юристов, операторов БПЛА и медиков. Рекрутироваться можно в любые подразделения: ВСУ, Нацгвардии, СБУ и Госпогранслужбы.

По его словам, уже более 17 тысяч граждан по всей Украине обратились в сеть рекрутинговых центров. Все они получили профессиональную консультацию от гражданских рекрутеров, которые прошли специальное обучение.

"В рекрутинговом центре и вокруг него не будут раздавать повестки - это прямо запрещено нормативными документами", - отметили в Минобороны.

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Предыстория:

  • Министерство обороны Украины в ноябре 2023 года вместе с организацией Lobby X запустили проект по рекрутингу в ряды Вооруженных сил Украины.
  • В июне МОУ совместно с фондом Dignitas начали проект по рекрутингу операторов беспилотников.
  • Народный депутат из фракции "Голос" Сергей Рахманин, который является членом комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке, в интервью "Украинской правде" утверждает, что рекрутинг очень плохо наполняет украинскую армию.

Читайте полностью в интервью УП: Сергей Рахманин: ТЦК не переросли советские военкоматы. В Одесской области и Закарпатье количество их нарушений – критическое

Миноборонырекрутинг
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