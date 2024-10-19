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На Киевщине работает ПВО – ОВА

Ирина БалачукСуббота, 19 октября 2024, 07:25
На Киевщине работает ПВО – ОВА
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

В Киевской области зафиксировали российские беспилотники, работает противовоздушная оборона, сообщает Киевская областная администрация

Источник: Киевская ОВА в Telegram

Дословно ОВА: "Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям".

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Детали: Власти призывают жителей позаботиться о собственной безопасности и до отбоя воздушной тревоги находиться в укрытиях.

Также людей просят не фиксировать и не выкладывать в сеть работу ПВО.  

Дополнено: В 7:18 КОВА во второй раз сообщила о работе ППО в области.

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Предыстория:

Киевская областьПВО
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