На Киевщине работает ПВО – ОВА
Суббота, 19 октября 2024, 07:25
В Киевской области зафиксировали российские беспилотники, работает противовоздушная оборона, сообщает Киевская областная администрация
Источник: Киевская ОВА в Telegram
Дословно ОВА: "Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям".
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Детали: Власти призывают жителей позаботиться о собственной безопасности и до отбоя воздушной тревоги находиться в укрытиях.
Также людей просят не фиксировать и не выкладывать в сеть работу ПВО.
Дополнено: В 7:18 КОВА во второй раз сообщила о работе ППО в области.
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Предыстория:
- Вечером 18 октября российские войска запустили ударные беспилотники на территорию Украины.
- По состоянию на 2:45 воздушная тревога объявлена в столице, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Полтавской областях.
- В 3 ночи Киевская областная администрация сообщила, что в области зафиксировали российские беспилотники и работает противовоздушная оборона.
- После 4 утра 19 октября власти сообщили о работе ПВО в Киеве.
- Позже стало известно, что в Дарницком районе столицы во время вражеской атаки пострадала женщина. Ее госпитализировали и оперируют после того, как небольшой обломок БпЛА попал в помещение женщины через окно балкона.
- В КГВА сообщили, что Силы обороны обезвредили все российские беспилотники, которые атаковали Киев ночью 19 октября.