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В Конгрессе требуют от Байдена реакции на участие войск КНДР в войне против Украины

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоСуббота, 19 октября 2024, 15:18
В Конгрессе требуют от Байдена реакции на участие войск КНДР в войне против Украины
getty images

В США председатель комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер требует от Белого дома "немедленного" брифинга на фоне сообщений о том, что войска Северной Кореи могут участвовать в боевых действиях против Украины на стороне РФ.

Источник: письмо конгрессмена президенту США Джо Байдена, "Европейская правда"

Детали: По словам Тернера, привлечение северокорейских войск к участию в войне против Украины должно стать "красной линией".

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В письме он отмечает, что данные о войсках КНДР в Украине являются "тревожными" и свидетельствуют о "чрезвычайной эскалации конфликта в Украине".

"Северокорейские войска, которые атакуют Украину с российской территории или вступают на украинскую территорию, должны быть красной линией для США и НАТО. Ваша администрация должна сделать это совершенно четко и недвусмысленно", – пишет Тернер к Байдену.

Он также заявил о необходимости созвать брифинг в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей относительно возможного привлечения северокорейских войск в войну в Украине.

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Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов ранее заявил, что около 11 тысяч пехотинцев из КНДР могут привлечь в войну с ноября.

О переброске в Россию северокорейских военных заявила также разведка Южной Кореи.

В разведке Эстонии считают, что участие северокорейских солдат в войне на стороне России не изменит ситуацию на фронте.

Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что если участие северокорейских военных на стороне РФ в войне против Украины подтвердится, это покажет "уровень отчаяния" Кремля.

США
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