Зеленский поблагодарил Францию за поддержку Плана победы, призвал работать с партнерами

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Францию за поддержку Плана победы и призвал работать с другими партнерами для общего видения в вопросе завершении войны.

Источник: вечернее обращение президента

Детали: Президент сообщил, что в субботу встретился с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро и назвал эту встречу "именно такой, как нужно".

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Прямая речь: "Я благодарен Франции, президенту Макрону, всему обществу Франции за поддержку Украины, нашей защиты. Мы провели очень хорошие содержательные переговоры в Париже во время моего визита. Мы плодотворно сотрудничаем и ради обороны, и в политике, и ради нашей большей устойчивости Украины и всей нашей Европы.

Я благодарен Франции за поддержку Плана победы, пунктов, которые действительно могут приблизить реальную дипломатию и справедливый мир. И будем благодарны Франции за работу с другими нашими партнерами, чтобы было это общее видение – видение того, что только честное завершение войны реально может гарантировать надежный мир".

Что предшествовало: Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что поддерживает План победы, предложенный президентом Владимиром Зеленским, и стремится сплотить вокруг него как можно большее количество стран.

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Он также заявил, что Франция открыта к идее приглашения Украины в НАТО.