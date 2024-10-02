Суд с пятой попытки арестовал подозреваемого в сливе позиций ВСУ псевдоактивиста Стахива
Среда, 2 октября 2024, 14:47
Суд избрал меру пресечения псевдоактивисту Остапу Стахиву, которого подозревают в незаконном распространении локаций ВСУ и мошенничестве.
Источник: спикер Офиса генпрокурора Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде"
Детали: Решение вынес Галицкий районный суд Львова 2 октября.
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Прямая речь Максимец: "По ходатайству прокуратуры, подозреваемому избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей, до 30 ноября 2024 года включительно".
Что предшествовало: Суд четыре раза переносил заседание по избранию меры пресечения Стахиву, поскольку подозреваемый не являлся в суд или требовал отводов.
Предыстория:
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- Остап Стахив во времена пандемии ковида был одним из руководителей движения антивакцинаторов.
- В ноябре 2021 года Служба безопасности Украины объявила Стахиву подозрение в свержении государственного строя. Он проходил психиатрическую экспертизу.
- 25 сентября 2024 года Служба безопасности Украины, Национальная полиция и прокуратура после обысков объявили Стахиву новое подозрение: ему инкриминируется распространение информации о расположении Вооруженных сил Украины и мошенничество.