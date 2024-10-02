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Суд с пятой попытки арестовал подозреваемого в сливе позиций ВСУ псевдоактивиста Стахива

Валентина РоманенкоСреда, 2 октября 2024, 14:47
Суд с пятой попытки арестовал подозреваемого в сливе позиций ВСУ псевдоактивиста Стахива
Остап Стахив на суде. фото - "Суспільне Львів"

Суд избрал меру пресечения псевдоактивисту Остапу Стахиву, которого подозревают в незаконном распространении локаций ВСУ и мошенничестве.

Источник: спикер Офиса генпрокурора Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде"

Детали: Решение вынес Галицкий районный суд Львова 2 октября.

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Прямая речь Максимец: "По ходатайству прокуратуры, подозреваемому избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей, до 30 ноября 2024 года включительно".

Что предшествовало: Суд четыре раза переносил заседание по избранию меры пресечения Стахиву, поскольку подозреваемый не являлся в суд или требовал отводов.

Предыстория:

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