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Гладкий уволен с должности начштаба Сил беспилотных систем: УП узнала имя преемника

Валентина РоманенкоСреда, 23 октября 2024, 20:03
Гладкий уволен с должности начштаба Сил беспилотных систем: УП узнала имя преемника
коллаж УП

Романа Гладкого, который стал фигурантом громкого скандала после назначения летом 2024 года начальником штаба командования Сил беспилотных систем, уволили с занимаемой должности, его преемником стал экс-командир 28 ОМБр полковник Алексей Халабуда.

Источник: Минобороны в комментарии "Украинской правде"

Дословно МОУ: "По результатам проверки, проведенной Службой безопасности Украины, было установлено, что дальнейшее пребывание Романа Гладкого в должности начальника штаба Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины невозможно.

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В связи с этим 14 октября 2024 года он был уволен с занимаемой должности и переведен на должность офицера резерва батальона резерва.

Это решение было принято после соблюдения всех необходимых процедур и тщательной проверки, с целью повышения эффективности работы подразделения и его способности отвечать современным вызовам".

Детали: Как сообщили "Украинской правде" в МОУ, новым начальником штаба Сил беспилотных систем назначен полковник Алексей Халабуда, бывший командир 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

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Предыстория:

  • Летом 2024 года начальником штаба командования Сил беспилотных систем назначили Романа Гладкого. Это вызвало возмущение пользователей соцсети и спровоцировало скандал.
  • В частности, аналитический проект DeepState написал, что Гладкий - подозреваемый в госизмене, шпионаже и коррупции. Его жена имеет российское гражданство, а дочь в спортивных соревнованиях представляла РФ.
  • В Вооруженных силах Украины обвинения отвергли.
  • Служба безопасности Украины 3 сентября заявила, что не проводила проверку Гладкого перед его назначением на должность начальника штаба командования Сил беспилотных систем, поскольку это "не предусмотрено законодательством" для таких должностей.
  • Позже пресс-служба СБУ дополнительно отметила следующее: "В 2020 году Службой безопасности Украины была осуществлена проверка Романа Гладкого в связи с его допуском к государственной тайне".
  • Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 3 сентября заявил о решении о дополнительной специальной проверке органами СБУ начальника штаба командования Сил беспилотных систем Романа Гладкого.

Вооруженные силыскандалМинобороны
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