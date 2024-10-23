Гладкий уволен с должности начштаба Сил беспилотных систем: УП узнала имя преемника

Романа Гладкого, который стал фигурантом громкого скандала после назначения летом 2024 года начальником штаба командования Сил беспилотных систем, уволили с занимаемой должности, его преемником стал экс-командир 28 ОМБр полковник Алексей Халабуда.

Источник: Минобороны в комментарии "Украинской правде"

Дословно МОУ: "По результатам проверки, проведенной Службой безопасности Украины, было установлено, что дальнейшее пребывание Романа Гладкого в должности начальника штаба Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины невозможно.

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В связи с этим 14 октября 2024 года он был уволен с занимаемой должности и переведен на должность офицера резерва батальона резерва.

Это решение было принято после соблюдения всех необходимых процедур и тщательной проверки, с целью повышения эффективности работы подразделения и его способности отвечать современным вызовам".

Детали: Как сообщили "Украинской правде" в МОУ, новым начальником штаба Сил беспилотных систем назначен полковник Алексей Халабуда, бывший командир 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

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